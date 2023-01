Comerciantes de frutas y verduras se ven afectados por el bloqueo en Tonalá

El bloqueo que mantienen pobladores de Paredón Tonalá en la carretera Costera desde hace más de 48 horas ha provocada perdidas superiores a los 2 millones de pesos a introductores de frutas y verduras, ya que ante las condiciones los productos se han echado a perder.

En representación de un grupo de introductores de frutas y verduras del mercado San Juan, Arely Peñuela dio a conocer que son 8 camiones que permanecen varados por lo que se ha perdido todo el producto, ya que las frutas y verduras son perecederas y tienen que estar en lugares frescos para que no se eche a perder; no obstante hay vehículos que no reúnen las características de poder conservarlos.

Puedes leer: Bloqueo Tonalá-Arriaga: Granaderos hacen presencia en el lugar

Dijo que que el cargamento de los productos que comercializan en el mercado San Juan y otros lugares ya está pagado y viene de la ciudad de México y de otras regiones de Chiapas; sin embargo quedó detenido en el municipio de Tonalá desde hace dos días.

Señaló que las exigencias de los manifestantes son justas, pero también han mostrado cerrazón al perjudicar a otros sectores productivos que necesitan vender para poder sobrevivir, pues se han mostrado renuentes al no dejar pasar los vehículos de carga de alimentos perecederos, lo que afecta la economía de los comerciantes del Mercado San Juan.





Los comerciantes pagan un seguro para dar certeza a su mercancía, pero este solo cubre por el robo del camión / Foto: Cortesía | Arely Peñuela





Detalló que los comerciantes pagan un seguro para dar certeza a su mercancía, pero este solo cubre por el robo del camión y de l producto, pero no por perdida por bloqueo, tal y como ocurre actualmente en la costa de Chiapas.

"Exigimos una pronta solución a las demandas planteadas de los habitantes de Paredón quienes tienen bloqueada la Carretera Costera desde hace más de 48 horas y ha ocasionado perdidas millonarias debido a los camiones están detenidos y productos se ha echado a perder", abundó.





Perdidas millonarias ha dejado el #bloqueo Arriaga - #Tonalá, #comerciantes han tenido que tirar el producto 🥦🍇



Vía: Cortesía | Arely Peñuela pic.twitter.com/KXOAx1yyav — Diario del Sur (@diariosur_oem) January 18, 2023





Indicó que las autoridades estatales y federales se han mostrado lentas en llegar a un acuerdo con los manifestantes, y con ello cientos de comerciantes de todos los mercados de Tapachula se ven perjudicados al no tener producto que vender a las amas de casa o a los comercios con el giro de restaurantes.

Puntualizaron que de seguir con esta situación, se pronostica un desabasto a nivel general, ya que no sólo son los comerciantes de los mercados los que son perjudicados, sino también otros comercios nacionales y extranjeros cuya materia prima está retenida por los bloqueos de los pobladores.