Don Miguel, el huixtleco sanador de problemas amorosos

Desde hace 30 años el señor Miguel Nanduca mejor conocido como “Miguelon” se ha dedicado a ser curandero en Huixtla; ubicado en la avenida Rayón del barrio San José, este hombre que parece normal ha sido reconocido en municipios aledaños sobre todo a nivel nacional, por sus buenos resultados, la mayoría lo buscan en este fin de año para poder resolver problemas en situaciones sentimentales y poder tratar de que regrese el ser amado.

En entrevista dijo que desde los cinco años detectaron que traía un "don" especial, su ojo derecho revela las manifestaciones de ver aviones volando cerca de él y los intensos dolores en el estómago no lo dejaban en paz, hasta que otra persona con mucho mayor experiencia en el esoterismo lo ayudo a poder controlarse.





Local Enedina, la bruja que fue enterrada con todas sus riquezas





El semblante serio del curandero refleja un cierto aire de autoridad cargada de bondad, una energía limpia, serena que cualquier visitante puede sentir al acudir a su hogar, es un hombre de mucho respeto en la Ciudad de la Piedra y sobre todo con la disponibilidad de prestar sus servicios a todos sin distinción alguna.

“Desde que recibí mi cruz y mi mesa, me desempeñe en poder atender las personas, trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche de lunes a sábado, los problemas maritales y de noviazgo es lo que más toca a mi puerta, trabajamos con mucha fe y sobre todo fuerza para poder lograrlo, utilizó la quiromancia que es la lectura de la palma de la mano, ahí puede ver como es la trayectoria de la persona y si requiere de ayuda por salud también se lo decimos” puntualizó.

Gente de Tijuana, Oaxaca y otros estados al norte de la republica lo han buscado desde muy lejos, también cabe destacar que el tema de la abundancia es otro asunto que buscan sobre todo para negocios.





Muchos de mis casos aparte provienen de algunas enfermedades que según médicos no pueden curar





“Yo soy originario de Villa Flores y fui criado en Villa Comaltitlán, muchos de mis casos aparte provienen de algunas enfermedades que según médicos no pueden curar, he tenido casos de demencias mentales, posesiones espirituales, hacemos limpias y destapes, no le tengo miedo a nadie ya que estoy preparado, no me afamo yo solo sino son los resultados de la propia gente que dejan ayudarse” expresó.

La lente del Diario del Sur logró entrar al domicilio del famoso curandero Miguelon en donde se pudo apreciar un altar a la Santa Muerte y otro más a Juan No, a su alrededor infinidad de veladores de diferentes tipos y colores.