Casas de empeño en Cintalapa, una ayuda económica para pobladores

Las casas de empeño en la sociedad han jugado un papel muy importante siendo una opción para poder vender o empeñar algún objeto de valor para poder salir de algún problema económico imprevisto.

En este valle de Figueroa, son tres los establecimientos que prestan el servicio al público, PrendaMex, Fundación Dondé y Empeño Fácil, las mismas que según datos obtenidos, la temporada alta para estos negocios son los meses de enero y febrero por la famosa cuesta de enero que deja a todos muy gastados por las festividades de navidad y fin de año.

Se sabe que el 2020 fue un año catastrófico para este rubro por la pandemia, ese mercado cayó un 75% tanto en ventas como en empeños, este 2021, las cosas han mejorado un poco y han logrado subir a casi a un 80%, pero aún no se recuperan del todo, ya que este tema de salud nunca se imaginaron que les pegara tan fuerte.





Fuentes de toda credibilidad dijeron que al menos en Cintalapa lo que ha sostenido a estas casas ha sido el empeño de oro y aparatos electrónicos, aunque también reciben relojes finos, artículos de uso industrial, y demás.

Los días lunes son los que la gente ocupa para pagar sus refrendos y los sábados para desempeñar o comprar algún objeto exhibido, los demás días de la semana, el ambiente es tranquilo relativamente.

Algo muy importante que pudimos saber es que lo empleados, están capacitados para darse cuenta si el objeto, prenda u otro en particular que les lleguen a vender o empeñar es robado o no, partiendo de la falta de factura, cargador, cables de conexión, etc., y si descubren que la procedencia es dudosa, no lo compran para no verse en problemas después en caso de que el dueño aparezca y reclame lo robado.





Una persona que empeña algo, tiene un mes para poder desempeñar o pagar refrendo, (una opción para no perder la prenda), al llegar los 30 días se le hace una llamada telefónica a la persona para recordarle su deuda, si no hace caso a ese llamado, una semana después se le hace la segunda y si a la tercera no llega, un días después se saca a la venta.

Doña Lupita nos dio su opinión dijo que ella ha sabido ocupar este tipo opciones de empeño para poder trabajar su negocio de venta de pollos, con mucha responsabilidad ha empeñado para poder invertir, pero no ha dejado pasar las fechas de sus pagos, de esa forma no ha perdido nada y su negocio ha crecido, dijo que las casas de empeño son de mucha ayuda siempre y cuando se haga de una forma seria y responsable.