Chiapas ocupa el primer lugar con diversidad de arañas: Biólogo 

En Chiapas existe una gran diversidad de arañas, lo que hace que el estado ocupe el primer lugar a nivel nacional con riqueza y biodiversidad de arañas.

Miguel Ángel García Villafuerte, biólogo, especialista en arañas, fue el encargado de realizar el listado, contabilizando 560 especies.

En entrevista el especialista mencionó que de ese número de especies, tan solo 3 son de importancia médica, entre ellas la araña violinista, la viuda negra y la viuda marrón, estas últimas de la familia Theridiidae (Teride), mientras que la primera es de la familia Loxosceles.

"El veneno de la viuda negra actúa a nivel del sistema nervioso central, el veneno no actúa muy rápido, la persona que haya sido mordida por estas arañas tienen un tiempo determinado, varias horas para atenderse (...) el veneno no actúa rápido, pero depende de la complexión de la persona, las condiciones de salud, la edad, etc.", abundó García Villafuerte.

Mientras tanto, agregó que el veneno de la araña violinista, actúa a nivel dérmico, por lo que el veneno poco a poco necrosa la piel, en algunos casos se ha tenido que amputar algún miembro del cuerpo. Cabe mencionar que para ello, también existe un tiempo determinado para que se pueda atender.

Villafuerte explicó que los lugares donde puedes encontrar estas arañas, son en lugares donde no se realiza una limpieza, donde hay polvo, humedad o lugares oscuros. "No son arañas agresivas, tengo que mencionar esto, ellas no tienen como que la malicia de decir voy a morder, voy a picar, la mayoría de los casos son casuales, por algún descuido porque no tenían el equipo necesario y se dieron estos casos de mordedura", finalizó el biólogo.

