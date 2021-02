Frentes fríos dañan gravemente producción de marañón

Los descensos de temperatura registrados en las últimas semanas a causa de los frentes fríos han provocado severas afectaciones en diversos cultivos, entre ellos, el marañón, por lo que la producción de la nuez de la India, registrará este año pérdidas considerables en la región del Soconusco.

El representante de la comercializadora Nuez Arancita, Abel Ruiz Méndez, explicó que los frentes fríos que ha tenido Chiapas, origina la quema de la floración en las plantaciones marañón, por lo que está afectando la producción de la fruta, en donde desafortunadamente se estima que la pérdida en la cosecha será de alrededor de un 50 por ciento





Indicó que en una cosecha en términos normales se alcanza un rendimiento de mil 500 toneladas ahora sólo se tendrá como 800 toneladas, por ello, los productores hacen un llamado de auxilio a la federación y al gobierno estatal, para que haya incentivos a los productores para evitar que este año sea catastrófico.

Dijo que en comparación con los años anteriores, la cosecha de semilla de marañón, a estas fechas ya estaba muy avanzada y con excedentes en la producción, sin embargo, en estos momentos no ha iniciado la cosecha a causa de los frentes fríos inesperados en la región Soconusco, principalmente en la madrugada.

Señaló que en la región Soconusco, hay un aproximado de entre mil 500 y mil 800 hectáreas de cultivo, por lo que gran parte de los productores, de Mazatán y Tapachula, principalmente, están siendo afectados por estas condiciones del clima.

Detalló que con estas condiciones se espera a que se acaben los frentes fríos y se aproveche la floración de marzo, para, posteriormente, inicie la producción durante abril y se pueda alcanzar algo de producción para la comercialización en el mercado, pero el panorama es incierto.





El productor que no cuenta con liquidez económica, no le invierte como se debiera a su producción. / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Ruiz Méndez agregó que a las condiciones del clima, se suma la escasez económica a causa de la pandemia del Covid-19, donde los compradores ven mermado su poder adquisitivo, además el precio en el mercado se ha visto desfavorecido y si se le suma el nulo apoyo del gobierno federal y estatal hacia esta semilla, el panorama para los productores es severamente difícil.





El fruto tiene nutrimentos eficaces para fortalecer el sistema inmunológico de quienes lo consumen





Añadió que al no haber un apoyo de algún programa del gobierno, el productor que no cuenta con liquidez económica, no le invierte como se debiera a su producción, por lo que el rendimiento por hectárea se verá disminuida a la mitad, en comparación con años anteriores.

"Hay un desconocimiento total de las autoridades federales y estatales en razón de las bondades de la semilla de marañón, ya que este cultivo no solo genera fuentes de empleo, sino también, el fruto tiene nutrimentos eficaces para fortalecer el sistema inmunológico de quienes lo consumen, pero además, las plantaciones son generadoras de una gran cantidad de oxígeno, que es el principal objetivo de los planes ecológicos del gobierno", acotó.





Las condiciones del clima, se suma la escasez económica a causa de la pandemia del Covid-19, donde los compradores ven mermado su poder adquisitivo. / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur