¡Se necesita! Habitantes en San Cristóbal exigen construcción de rastro municipal bovino

Habitantes del fraccionamiento Las Rosas ubicado a un costado del ex rastro municipal de San Cristóbal de las Casas, solicitaron al actual ayuntamiento informe cómo van los avances sobre la construcción del nuevo rastro municipal, luego de haber sido reubicado y hasta el momento no hay ningún rastro municipal, el lugar donde funcionó más de 100 años se construyó las instalaciones del Centro de Desarrolló Comunitario del gobierno federal y que está un 98 por ciento de su avance.

Al respecto, Norberto González Aguilar uno de los habitantes del fraccionamiento Las Rosas en entrevista dijo, que para la reubicación del rastro municipal y la construcción de uno nuevo fue gracias a los habitantes de este fraccionamiento y que ahora en este lugar está casi por concluir la construcción de Cedeco, pero el rastro municipal bovino no se sabe nada al respecto, por lo que se presentó en la presidencia municipal a solicitar informes sobre esta obra tan importante para los San Cristóbal, y es que en la pasada administración presuntamente había comprado terrenos por Rancho Nuevo pero fueron papeleos y palabras y no hay ningún terreno comprado para la construcción del rastro.

"Mi nombre es Norberto González Aguilar vine a la presidencia para que el ayuntamiento nos informe el estatus que guarda los trámites correspondientes del nuevo rastro municipal, ya pasó más de un año y es justo que les informe a la ciudadanía, saber cómo van los trámites correspondientes porque muchos me han preguntado qué pasó con ésta obra, querían que saliera el rastro municipal, yo pedí la reubicación, pero también pido el apoyo de la ciudadanía para que se cumpla los sueños de los coletos", señaló.

Indicó que fue uno de los que dirigió para la reubicación del rastro pero pide el apoyo de los habitantes del fraccionamiento así como a los vecinos de otras colonias, señalando que él no puede hacer el trabajo solo sino que es necesario el apoyo de la población, "yo solo no puedo yo ya hice todo lo que yo pude sobre la reubicación y ahora no hay rastro municipal, no hay nada de información cómo van los avances, por eso pido que nos informen o por lo menos hagan los trámites y el próximo ayuntamiento le dé seguimiento".

