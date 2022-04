Comerciantes en Cintalapa aseguran que les fue mejor el año pasado

Cintalapa. Este medio de comunicación realizó un sondeo por el mercado público “Manuel Velazco Suárez” para platicar con los comerciantes y saber cómo estuvieron sus ventas en esta semana santa a comparación de la pasada cuando la pandemia estaba más aguda.

Doña Vero, una señora que por muchos años ha vendido pollos destazado en este inmueble, cuando le preguntamos, sin dudarlo un segundo nos contestó que para ella hubo más pedidos la semana santa pasada que esta, ella cree que por el semáforo en verde, la gente salió de vacaciones y por eso las ventas bajaron.





Doña Albita, dedicada al rubro cárnico, aseguró que un 30% menos fue la venta este año a comparación de pasado, dijo que el 2021 y como la gente estaba en casa, ella recibió muchos pedidos para que su carne se la llevaran a su domicilio, pero este se notó mucho las bajas ventas y ella cree que porque las familias ya salieron de paseo, “para nosotros la temporada de pandemia fue muy buena, porque la gente no salía de casa y eso fue un detonante para nuestras ventas”, dijo.





Don Alfredo, un frutero muy conocido, dijo que este año para él sus ventas sí aumentaron un 8% a comparación del pasado, la gente llegó a su puesto y notó que hubo más circulación de personas.

Doña Lupita, dueña de un puesto de mariscos, también coincidió con las que venden pollo y carne, sus ventas no fueron las que esperaban a pesar de que el precio de la mojarra, pulpa, y pescado seco no subió, se mantuvo así todo el año, pero ella notó que no vendieron lo que creían por la temporada.





”Yo tengo varios clientes que tienen restaurantes y me di cuenta que de todos, solo tres si me compraron un poco más, los demás, lo de siempre, lo que explicaba que para ellos, también no fue la gran cosa esta semana santa pasada, y todo se debe a que la gente ya no estaba en casa y gastaron en paseos y otras cosas”, dijo doña Lupita.