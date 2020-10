Comunidad Linda Vista teme quedar sepultada, piden reubicación

Mezcalapa.- La necesidad económica ha hecho que habitantes de la comunidad Linda Vista de este municipio se mantenga con el temor de quedar sepultados, y es que a pesar de que dictámenes oficiales de Protección Civil han determinado que su zona no es segura para vivir, las familias no tienen a donde ir.

Las familias de Linda Vista habitan en la zona del Cerro, por lo cual varias de las viviendas presentan daños estructurales y algunas han caído y se han tenido que rearmar, pues con las lluvias, es imposible no estar en un riesgo latente.

Sin embargo a pesar de las condiciones no les favorece y que hay un riesgo de lo que son conscientes, dijeron que no cuentan con un recurso económico para poder buscar otro sitio, y por ello solo esperan en Dios no morir sepultados.

Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas





Aunque ya han comenzado a meter escritos al gobierno municipal y a instancias estatales con el fin de que puedan ser reubicados, aún siguen sin obtener respuesta, y es que lo peor de este año parece haber pasado, pues las lluvias ya cesaron en esta zona.

Hay quienes han comenzado a buscar algunas planicies donde puedan reubicarse por sus propios medios, aunque se reitera que no todos tienen esa posibilidad, por lo que seguirán pidiendo al gobierno un terreno adecuado y sin riesgo, que les puedan otorgar para que puedan abandonar la zona de riesgo donde actualmente viven.