El torero Curro Díaz ya está en San Cristóbal

El matador de toros de origen español, Curro Díaz ya se encuentra en San Cristóbal de las Casas y listo para salir a lidiar dos toros el próximo domingo 31 de marzo en San Cristóbal de las Casas, fecha en que se celebra los 496 años de la fundación de San Cristóbal, en conferencia de prensa dijo que dejó de asistir a las plazas durante la pandemia Y que además ha sufrido accidentes en las fiestas taurinas.

Francisco Díaz Flores, más conocido como Curro Díaz, es un torero español y que lleva visitando plazas de toros en varios países del mundo durante 26 años, agregó que durante la pandemia se vio obligado a suspender varias giras en todo el mundo, además durante su carrera dijo ha sufrido accidente dentro de las plazas de toro donde ha quedado severamente lesionado en una de las piernas.

"Desafortunadamente durante la pandemia suspendí varias corridas y se tendría que respetar el cerco sanitario que habían implementado casi en todos los países del mundo, después reinicié mis actividades pero me costó, porque es como si estuvieras empezando como un nuevo matador, lamentablemente también he sufrido accidentes en las plazas de toros, una de ellas sufrí lesiones en la pierna pero poco a poco fui recuperándome, ahora me encuentro en San Cristóbal de las Casas y estaré debutando el próximo domingo 31 de marzo en la plaza de toros la Coleta, una de las plazas más famosas y reconocidas en el continente americano", indicó.

Finalmente, en la plaza de toros la Coleta estarán también tres toreros más y que juntos saldrán después de las 16:30 horas para saludar al público, por lo que invitó a la ciudadanía y los visitantes acudir a la plaza de toros la Coleta, "porque sin corridas de toros no es una fiesta, la fiesta taurina es parte de las ferias en San Cristóbal y en otras ciudades del mundo".