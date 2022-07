Locatarios y usuarios de mercados públicos ya no le temen al Covid-19

A pesar de que en los recientes días los casos de Covid-19 van a la alza en Tapachula, en los principales mercados públicos de la ciudad, locatarios y usuarios se han olvidado de las medidas preventivas aumentando los riesgos de contagios.

Y es que desde el principio de la pandemia del Covid-19, estos lugares públicos son considerados de alto riesgo para los contagios y propagación de la enfermedad, sin embargo, en los mercados San Juan, Sebastián Escobar y de la Estación, se incumplen con los protocolos sanitarios.





En un recorrido realizado por Diario del Sur en los diversos mercados, se pudo constatar que tanto comerciantes como usuarios no usan cubrebocas, no distribuyen gel antibacterial y tampoco respetan la sana distancia.

Carlos Alberto Pérez, locatario del mercado San Juan, lamentó que tanto los comerciantes como los clientes desatiendan las medidas preventivas, sin considerar que se enfrenta una quinta ola de la pandemia y que los cosos van a en aumento.

Dijo que sus compañeros han olvidado que por bajar la guardia alrededor de 40 locatarios han perdido la vida a causa del Covid-19, por lo que urgió a retomar las medidas preventivas para evitar la propagación de la nueva variante del Covid-19.





Autoridades de salud deben reforzar la vigilancia en los mercados públicos para evitar más contagios de Covid-19 / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur









Por su parte, Mayra Velasco, locataria del mercado Sebastián, indicó que hay temor porque algunos clientes llegan con gripe o tos a comprar, pero no usan cubrebocas y aunque les piden a que se lo pongan muchos responden de manera violenta.

Puntualizó que a pesar de que tienen miedo de ser contagiados de Covid-19, la necesidad de llevar el sustento a sus hogares, de cubrir los servicios básicos y de pagar deudas con proveedores los obliga a acudir a comercializar sus productos.

Finalmente pidió a las autoridades de salud a reforzar la vigilancia en los mercados públicos, a fin de que quienes acuden a los centros de abasto cumplan con las medidas preventivas para disminuir los riesgos durante la quinta ola de la pandemia del Covid-19.