Quinta ola de Covid-19 se empieza a resentir en clínicas particulares

La quinta oleada de Covid-19 ya comenzó a resentirse en las clínicas particulares de Chiapas, al pasar de 12 consultas por turno a 35 pacientes con síntomas respiratorias, indicó James Gómez Montes, médico epidemiólogo.

Destacó que de esas consultas, 10 han dado positivo a pruebas rápidas de la enfermedad, cundo ya no se habían tenido casos positivos en clínicas privadas.

Indicó que este incremento no representa un riesgo aún, pero la población se debe ocupar en mantener las medidas sanitarias para evitar un rebrote, como ocurrió en la primera o segunda oleada.

Comentó que las subespecies de Ómicron son las que están provocando esta quita ola de contagios que se están viviendo a nivel nacional y Chiapas no se queda atrás.





Lee también: Chiapas alcanza 72% en población vacunada contra el Covid 19





“La vacuna es efectivísima y protege muy bien para evitar las formas graves de la enfermedad, así como un incremento en la hospitalización como no ha ocurrido hasta ahorita”, abundó.

Añadió que el Ómicron se desarrollan más en la faringe y no a nivel pulmonar, lo que ocurrían con las otras sepas que provocaron varias muertes en el país.

Aseguró que es necesario seguir con la vigilancia epidemiológica y el uso del cubrebocas, aplicar gel antibacterial, la sana distancia y el lavado de manos constantemente.

“Creo que el uso de cubrebocas en espacio cerrados debe ser estricto, ya que no se pude obligar a las personas, pero se debe insistir que la población no se lo quite en espacios pequeños”, externó.

Puntualizó que cuidarse ya es conciencia de cada persona, pues las autoridades ya dieron a conocer las medidas sanitarias y han colocado al menos 100 módulos de vacunación contra el coronavirus.