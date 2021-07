Dejan en libertad a pastor evangélico detenido en Mitzitón

San Cristóbal de Las Casas.- Luego de estar detenido aproximadamente 72 horas en los separos de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Jiménez Jiménez, Evangélico en Mitzitón, fue puesto en libertad al no encontrarse Elementos para vincularlo a Proceso informó Esdras Alonso González, de la congregación Alas de Águila-Ejercito de Dios.





Lee más: Evangélicos dan 72 horas para que sea liberado el pastor Alejandro





“La FGR dejó en libertad al pastor Alejandro Jiménez Jiménez por falta de elementos de prueba ; gracias a Dios; las iglesias ; a las organizaciones sociales ; iLa fe no debe ser perseguida en Chiapas ¡; Presidente Obrador necesitamos una mesa federal¡” publicó en su Facebook.

En entrevista telefónica confirmó la libertad del Pastor Evangélico y agradeció que las autoridades hayan actuado conforme a derecho al no haber elemento, pero aseguró que la marcha dejó demostrado existe unidad entre Organizaciones Evangélicas, y que ante cualquier hecho están preparados para realizar acciones de protesta.

Subrayó que el caso de Alejandro Jiménez es de “injusticia” ya que el había denunciado la destrucción de sus viviendas y existían dos carpetas de investigación de las que no se procedió o no hubieron los desahogos, sin embargo el Pastor fue expulsado y tendrá que vivir fuera al no haber condiciones en esa Comunidad junto con toda su familia “porque no regresará, no hay condiciones”.

Alonso González indicó que como Evangélicos seguirán exigiendo Justicia por los hechos en contra de Alejandro, pero conforme a derecho para evitar confrontación.

Es de precisar que tras la liberación de Alejandro Jiménez estuvo presente representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, aunque Esdras Alonso González se enteró que Alejando había fue golpeado tras su detención pero no tenía señas de violencia.