Evangélicos dan 72 horas para que sea liberado el pastor Alejandro

San Cristóbal de Las Casas.- Evangélicos de diversas denominaciones de la región Altos de Chiapas dieron un plazo de 72 horas a las instancias de Gobierno para liberar al pastor Alejandro "N", detenido el pasado fin de semana en la comunidad de Mitzitón tras un fuerte operativo, ya que de lo contrario iniciarán una jornada de Lucha más radical como bloqueo carreteros.

Fueron unas 300 personas quienes partieron una marcha de las afueras del Palacio de Justicia caminando hasta el Mercado José Castillo Tielémans, posteriormente regresando a la plaza Catedral donde Domingo López Ángel, dónde el presidente del Consejo de representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (Criach) dijo que son gente de paz y tranquilidad, pero si las autoridades no liberan a Alejandro "N", iniciar otras acciones como bloqueo carretero, ya que queda claro que no pasa nada porque los católicos de Mitzitón bloquearon cuatro días “y no paso nada, y detuvieron a nuestro hermano indígena”.

Durante la marcha, Esdras Alonso González, líder de la congregación Evangélica Alas de Águila Ejército de Dios, dijo que el pastor Alejandro "N" desde hace 5 meses había exigido justicia tras ser expulsado el 10 de enero donde le quemaron su casa y quién a pesar de haber denunciado, nunca hubieron acciones “no ha integrado ninguna carpeta de investigación, todos apoyados desde el ayuntamiento de San Cristóbal, desde la coordinación de participación ciudadana con el respaldo del síndico Miguel Ángel de los Santos”.

Alejandro "N" refirió, fue miembro activo de la iglesia católica y apegado a la Diócesis de San Cristóbal, pero al cambiar de religión y buscar "la palabra de Dios en el evangelio" los católicos no se lo perdonaron y por eso se dio la expulsión y ahora es encarcelado según un boletín de la fiscalía, por el delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado, ya que al no ver solución determinó retornar si medidas de seguridad ni acuerdo de la comunidad.





Pidieron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador intervenga en el caso.





“La fiscalía general de justicia hace un operativo escandaloso en busca de armas, si quiere ver armas que vaya a Pantelhó o a Simojovel, allá están las armas no para cazar patos, la Diócesis bien que conoce la situación y ha sido protectora de Mitziton, desde acá le décimos al gobierno que si va aplicar justicia la aplique parejo, 20 años protegiendo la impunidad donde persiguen la iglesia y no hay autoridad que ponga un alto hasta ahora”.

Pidieron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador intervenga en el caso y que atienda una mesa federal para dar solución, “fiscal general si no puede que renuncie y ponga a alguien más por lo que dan un plazo de 72 horas para que sea liberado ya que esto no es una marcha, es un acto de presencia en la cual solo participan líderes de organizaciones, no fue convocada las iglesias”.