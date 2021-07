Pobladores de Flores Magón exigen atención de autoridades

San Cristóbal de Las Casas.- Pobladores de la Comunidad Flores Magón, municipio de Teopisca, advirtieron que si las autoridades de los tres niveles de gobierno no intervienen en el tema agrario que mantienen con los comuneros católicos de Mitzitón que mantienen un bloqueo sobre el tramo San Cristóbal-Teopisca a la altura dicha comunidad, iniciarán una jornada de protestas, ya que son 500 hectáreas las que están disputando desde el 2018.









En conferencia de prensa Reymundo, vocero de la comisión de comuneros que representan unas 400 personas, indicaron que el grupo Católico que busca desalojar a evangélicos de Mitzitón, es una práctica desde hace varios, y prueba es que en el año 2018, quitaron tierra a ellos, de donde actualmente explotan la madera y extrae material pétreo.

Frente al palacio de justicia señalaron que el fiscal Gregorio y la Delegada de gobierno, Angélica María “nos ha dado solución a nuestros problemas de tierras, tenemos el derecho de sembrar en nuestras tierras pero desde ya hace cinco años, algunas personas de Mitzitón, nuestros vecinos nos quitaron nuestras tierras”.













Aseguran que los funcionarios en mención sólo los han engañan con reuniones y viajes a Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de gobierno no los ha tendido, por lo que buscan “justicia y ya basta de que los de Mitzitón nos corran de nuestras tierras y el gobierno no haga nada”.

“En dónde está la transformación de AMLO, prometió, no nos hace caso, no tenemos justicia y no tenemos paz en nuestra propia tierra así como estos momentos no se soluciona nada en Mitzitón porque ellos están apoyando por la presidenta municipal por la delegación de gobierno y por la fiscalía el licenciado Gregorio”, señalan.

Advierten que si no hay una solución, en una semana actuarán con sus propias manos e iniciarán una jornada de protestas, con acciones como bloqueos carreteros, ya que el grupo que ahora buscan desplazar a evangélicos, es el mismo que les quitó las tierras y pareciera que tienen la protección del gobierno.

Y es que son cuatro días de que los católicos presionan con el bloqueo, el retiro de Alejandro Jiménez Jiménez, pastor evangélico de la congregación Evangélica Alas de Águila, quien regresó a su domicilio de donde fue expulsado en el mes de enero, y a quien le fue destruida su vivienda.





“Nos corrieron también a nosotros parece que los apoya el gobierno, ya que corre a la gente a su propia gente y no es justo que nos hagan justicia, que los apoye el gobierno. Si no tenemos atención vamos a hacer otras acciones, para que seamos atendidos y el gobierno nos vea, haga justicia y haga paz en Chiapas”, abundó.

Finalmente urgió a las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que existen carpetas de investigación que no han sido atendidas por las autoridades competentes, en especial por el fiscal indígena en los altos de Chiapas.