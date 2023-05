¡Amor para todos! Opiniones sobre el Día Internacional contra la Homofobia

El Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, se celebra cada 17 de mayo, para conmemorar principalmente la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, además este sirven para denunciar la discriminación, la violencia y el hostigamiento de la que son víctimas las personas homosexuales, bisexuales, transgénero y transexuales.

Durante varios años se han denunciado ante las instancias correspondientes, a los diferentes medios de comunicación, donde la población discrimina a los homosexuales, bisexuales, etcétera, y algunas no pueden ver a estas personas, además se deben de respetar sus formas de vestir y de hablar.

Al respecto, Victoria Tocino, en entrevista dijo que es una lucha que viene desde hace muchos años y que se ha logrado visibilizar los grupos más vulnerables, lo más importante de esta fecha no solo como un día efectivo sino que más consciente de la necesidad de la tolerancia en el mundo, "a las personas maltratadas, humilladas sufren mucho, no se respetan a las personas, en todo momento hago un llamado el respeto de la vida, así como los adultos mayores respetamos pues también estas personas lo debemos respetar".

Mientras Francisco Sortino, dijo que debemos de respetarnos, debe de existir el amor, convivir como sociedad, la discriminación afecta directamente a la gente, "tenemos que darnos cuenta de nuestro comportamiento, hay que tener más empatía con las otras personas, hay personas que no les gusta de lo que tengo, pero a mí me gusta lo que tengo, no le hago mal a nadie, Jesucristo profesaba el amor, podemos encontrar el amor en una flor, en una persona o en animales, hay que tolerarnos como comunidad, porque esto nos va a brindar más felicidad y paz para todos".

