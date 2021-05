El corazón de la selva lacandona fuertemente amenazado: Fotógrafo

San Cristóbal de Las Casas.- “Esta fuertemente amenazada la selva en muchas partes, incluso en pleno corazón de la selva se observan senderos, caminos de a pie y bestias por donde transitan los chiateros, extractores de palma chiate. En lo personal no he constatado, sin embargo hay comentarios y rumores de pistas clandestinas, no he llegado a ninguna de ellas, pero se habla de actividades ilícitas”.

Lo anterior lo comentó el fotógrafo conservacionista internacional Jorge Silva Rivera, quien hace un trabajo ahí de su proyecto " El Desierto de la Soledad " y que próximamente dará a conocer los avances de investigación para localizar un zona arqueológica perdida hace más de 7 décadas.

En entrevista dijo que hay zonas sumamente conservadas que vale la pena rescatar y resguardar, pero hay otras donde existe la cacería, tráfico de especies y otras actividades ilícitas.

Silva Rivera, indicó que han sido 5 meses de fotografías, y dos años de trabajo en campo y solo un 16 por ciento de avance en su proyecto, haciendo un calculo de entre 100 y 150 mil imágenes.

“Hay animales en peligro de extinción, transitando por la selva se pueden encontrar cráneos de monos saraguatos, jabalíes, plumas de aves en campamentos, de lo que consumieron como iguanas, etcétera, sería para mi un sueño encontrar un jaguar”, abundó.

Otro de los sueños que tiene, es poder encontrar un sitio arqueológico “el de la abeja” que su amigo Ernesto López, lo incito a encontrarlo, del cual tiene más de 20 años buscándolo, “es prematuro pero muy pronto habrán noticias”.