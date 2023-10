El turismo se está acabando y empresas están quebrando: Hoteleros

Integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles de San Cristóbal de Las Casas, demandan vivir en Paz y con Seguridad, respetando el Estado de Derecho, señalan que el turismo se está acabando y podría estar en quiebra varias empresas en Chiapas, debido a los bloqueos carreteros que existen en Chiapas.

Al respecto, en un documento firmado por los hoteleros y como presidenta Guadalupe Moguel Gómez, envían al gobierno de la entidad y federal, exigiendo un alto a los bloqueos carreteros en Chiapas, porque ahuyenta el turismo, ya no quieren llegar a San Cristóbal y en otros puntos de la entidad, prefieren divertirse en otro estado de la república, “nos llena de preocupación ver como en el Estado prevalece el terror y usted solo nos dice, como es su costumbre, que Chiapas es el estado más seguro en el que solo habita gente buena. Si es así díganos por favor”.

“Si no pasa nada, ¿Porque el palacio de gobierno se mantiene siempre acordonado y lleno de seguridad?, si no pasa nada, ¿Porque cuando viene a San Cristóbal, acordonan 3 cuadras a la redonda y no permiten que nadie se le acerque?, si no pasa nada, ¿Porque los bloqueos carreteros permanentes en la región altos de Chiapas?, eso ahuyenta el turismo”, denunciaron.

Puedes leer también: Familias de Frontera Comalapa y Chicomuselo, comienzan a abandonar negocios

Afirmaron que el turismo se está acabando y muchas empresas están quebrando, “también díganos que vamos hacer, porque usted en este tiempo de gobierno no ha podido solucionar los problemas del Estado, nos ha afectado a todos los ciudadanos, unos por tener que cerrar sus empresas y otros por quedarse sin empleo, necesitamos saber y nos responda”.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️

“Como empresarios qué debemos hacer, porque ya nos cansamos de pedir y de exigir sin respuesta alguna, porque sigue ignorando la problemática de nuestro Estado, queremos vivir en paz en las carreteras, en nuestros trabajos, mucha gente ya no quiere salir en las carreteras porque se topan con bloqueos carreteros”, cita el escrito.