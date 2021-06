Emiten recomendaciones por consumo de hongos silvestres

Debido al alto consumo de hongos en la región Altos Tsotsil-Tseltal de Chiapas, también es la única con riesgo del consumo de hongos silvestres tóxicos, ya que es donde las familias indígenas tienen muy arraigados los usos y costumbres, como la recolección de hongos silvestres en las montañas, afirmó la Secretaría de Salud de Chiapas.

Julio César Aguilar Conde, jefe del Departamento de Evidencias y Manejo de Riesgos de la la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), mencionó que la población debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: no todos los hongos silvestres que crecen alrededor de la casa son comestibles.





Si se consumen hongos silvestres, guardar uno de cada uno y conservarlo en un lugar fresco al menos cinco días. / Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





“Si no se conocen adecuadamente, se debe evitar la recolección; no recoger o comprar los hongos que parecen hierbas pero que son de color blanco, son mortales; no recolectar los hongos llamados San Andrés o Vixil chechev, que crecen en racimo en la base de los troncos de árboles, ya que hay una especie parecida que es mortal”, aseguró.

Además señaló que “no se debe permitir la recolección de hongos silvestres por personas inexpertas o en estado de ebriedad; si acuden niños a la actividad, vigilar en todo momento lo que se recolecta; si se compran hongos en el mercado, hacerlo con una persona que ya haya comprado anteriormente y que tenga mucho tiempo de vender”.









Recomendó que antes de cocinar los hongos deben ser revisados por una persona experta; si se consumen hongos silvestres, guardar uno de cada uno y conservarlo en un lugar fresco al menos cinco días.

Si después de comer hongos se presentan síntomas como dolor de estómago, ganas de vomitar, sudoración o nerviosismo, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano con una muestra de la seta ingerida e informar al personal médico cuánto tiempo pasó desde el consumo hasta la aparición de los primeros síntomas.

La titular de la Dipris, Margarita Aguilar Ruiz, señaló que debido a que en la temporada de lluvias es cuando se registra un mayor crecimiento de hongos silvestres, se capacita tanto a personal de Protección contra Riesgos Sanitarios en la identificación de los tipos de hongos venenosos para hacer las verificaciones en los puntos de venta, como a personal médico de las unidades de salud en el diagnóstico y tratamiento ante un caso de intoxicación.

Si después de comer hongos se presentan síntomas como dolor de estómago, ganas de vomitar, sudoración o nerviosismo, se debe acudir de inmediato al centro de salud. / Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas