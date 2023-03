Tragedia en Amatán: no fue escuchada y le costo la vida de sus hijos

Amatán.- Este es el caso de Julia, madre de 7 hijos que fue violentada por su pareja en el municipio de Amatán, Chiapas y que después de ser amenazada por su esposo, el cumplió su promesa de hacerla pagar por haberlo dejado.

A través de una entrevista Julia contó que vivió 18 años con Edi Humberto “N”, durante ese tiempo fue un martirio para ella ya que nos cuenta que sufrió violencia física, psicológica y emocional.

Ante esto Julia nunca dijo nada por miedo a las represalias que llegará a cometer Edi, ya que anteriormente había sido amenazada.

Aristeo, el hijo mayor de Julia decidió irse de la casa, luego de vivir tanta violencia. Esto para no seguir viviendo esta vida a parte de que también sufría golpes de su padre.

Tras huir de su casa, tiempo después Edi Humberto “N”, padre del joven, buscó a su hijo para obligarlo a que regresará con él ya que si no lo hacía se vengaría.

“Este me amenazó diciéndome que volviera con el, y porque no volví me dijo, te vas a arrastrar, te vas arrepentir, te voy a pegar donde más te duele y el muy desgraciado cumplió su palabras quitándome a mis dos hermanos y quiero que se haga justicia”, abundó el hijo mayor.

Cabe mencionar que Julia y Edi Humberto “N” llevaban 4 meses de separados y duro muy poco tiempo para que cumpliera las amenazas que venía diciéndoles.

Como sucedieron los hechos

Cada fin de semana Edi Humberto visitaba a sus hijos, por lo que Julia jamás imagino lo que sería capaz; el domingo 5 de marzo fue uno de esos días que le tocaba llegar de visita.

Julia cuenta que en su visita, Edi llevaba botes de yogurt para compartirles a todos, por lo que decidieron abrirlo y repartirlos entre todos para que comieran, e incluso ella.

Tiempo más tarde comenzaron a sentirse mal por lo que acudieron al hospital básico comunitario de ese municipio; todos presentaban intoxicación y debido a esos síntomas su hija menor de 1 año y 7 meses junto con otro hijo de Julia de 14 años, lamentablemente no aguantaron y lamentablemente perdieron la vida.

Fiscalía Investiga el caso

Luego de la denuncia por los hechos ocurrido en Amatán, Chiapas la Fiscalía del Estado de Chiapas comenzó las investigaciones contra los que resultaran responsables, hasta ese día Edi Humberto “N” seguía prófugo de la justicia.

Fue hasta este viernes 10 de marzo que la fiscalía cumplió con la orden de aprehensión en contra de Edi Humberto “N” como probable responsable de Homicidio Calificado.

La policía de investigación adscrita a la Fiscalía de Distrito Norte ha detenido al padre de los menores, Edi Humberto "N", como probable responsable de este doble homicidio. El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control para que determine su situación jurídica.

Cabe mencionar que el municipio de Amatán se han vividos diferentes casos de muerte, desapariciones y violación de los derechos, esto ha causado preocupación entre los pobladores ya qué hay muchos casos de los cuales hasta el día de hoy no se ha hecho justicia.

Cabe recordar uno de ellos fue en el 2019, en donde privaron de la libertad a Noé Jiménez y a José Santiago Gómez, en donde atrajo el caso derechos humanos, luego de que fueran asesinados y hasta la fecha ha sido un caso más que quedó en el olvido.

Hoy nuevamente se pone en alerta ante la crueldad en la que fueron privados de la vida dos menores, lo que causa consternación, pidieron a las autoridades tanto familiares como ciudadanos que se haga justicia.





