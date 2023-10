Padre guatemalteco busca desesperadamente a su hijo, herido en accidente en Chiapas

Luego del trágico accidente ocurrido el jueves 28 de septiembre en Malpaso, que dejó un saldo de dos personas muertas y 38 heridos, de origen guatemalteco, padres de los lesionados comenzaron a llegar a Tuxtla Gutiérrez en búsqueda de sus hijos.

Agusto Chub Tiul, padre de Wilmer Alexander Chub Quib de 15 años, originarios de una comunidad llamada Chisec, es uno de los que se encontraba en el accidente. Nos cuenta que luego del aviso que le dieron se traslado apenas el día lunes 2 de octubre, ya que no contaba con el recurso, pero de igual forma no sabia donde se encontraba su hijo.

"Viajando de allá nos cuesta mucho, no tengo dinero, somos pobres, necesito que me apoyen", enfatizó Agusto.













Wilmer salió en busca del sueño americano, viajaba en compañía de su prima Sonia Verónica Caal Choc de 19 años, quien se encuentra en estado de coma en el hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, ya que debido al accidente sufrió golpes en la cabeza lo que provocó que su cerebro se inflamara, ella también viajaba en compañía de su hijo Weyner Alonso Caal Choc, un pequeño de 2 años.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Agusto acudió al hospital Gómez Maza en compañía de la mamá de Sonia Verónica, Candelaria Choc Tiul, y su hermana, quienes no hablan español, más que dialecto, lo que hace más difícil la comunicación entre ellos, siendo que Agusto es un apoyo, ya que el si habla español, pero es momentáneo, debido a que ellas esperaran más tiempo, hasta que su hija salga del coma.

Cabe mencionar que a Agusto le indicaron que su hijo se encontraba en el albergue de Migración en Berriozábal junto con el hijo de Sonia, Weyner Alonso, por lo que el pedía ayuda para que se lo devolvieran, ya que había acudido al albergue pero se lo negaron, por lo que comenta que cuando la trabajadora social del hospital se comunicó al albergue le dijeron que ahí se encontraba Wilmer.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Luego de la llamada, le indicaron a su hijo que lo dejarían libre el miércoles por la noche (10:00pm), por lo que el indicó que no puede estar más tiempo, ya que no cuenta con el recurso suficiente y no conoce a nadie.

"Yo no puedo estar aquí más tiempo, no tengo familia, no tengo dinero, como te dije nosotros somos pobres", dijo el papá de Wilmer, quien desesperadamente pedía ayuda.

Finalmente Agusto Chub Tiul, luego de pedir el apoyo, un albergue migrante logró, contactarse con ellos, quienes pudieron encontrar información de donde estaba su hijo Wilmer y el pequeño Weyner, después de larga espera se pudo reencontrar con ellos. Mientras que Candelaria y su hermana continúan en espera de que su hija Sonia Verónica se recupere.