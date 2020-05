En manos de contraloría municipal el caso de Protección Civil en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Claudia Patricia Sancho Aguilar, quinta regidora del ayuntamiento de esta ciudad, y presidenta de la Comisión de Protección Civil, aseguró que será Contraloría Municipal quien determine el caso de omisión que se ha hecho público en medios de comunicación en contra del Director Pablo Reyes Aguilar, tras no darse la atención a un elementos que resultó positivo por Covid-19, ya que además se ignora si presentó su plan de contingencia.









El camino a seguir como regidora es por contraloría municipal, soy vigilante y me corresponde el buen funcionamiento de la Dirección de Protección Civil y de los elementos, es una gran responsabilidad que se tiene porque independientemente de esta persona, también tenemos más elementos y la falta de equipamiento ha ocasionado se haya suscitado este caso, desde un principio se solicitó al director se dotara a los elementos todas las medidas porque son los primeros respondientes y evitar un contagio, dijo.









Cuestionada sobre el tema, explicó que el camino a seguir es Contraloría Municipal, donde se desahoguen pruebas y se investigue lo que en medios de información se ha difundido; “el área correspondiente contraloría es el primer paso de manera institucional, si existe negligencia o no, esta área es la correspondiente para investigar, si existe o no se van a tomar otras medidas”.









De igual se le solicita el plan de contingencia por escrito, tengo los escritos, estábamos en un principio antes de la fase tres y tampoco se contestó el oficio, quiero entender que no existe un plan de contingencia. Todos estos elementos son para conformar lo que resulte en investigación, y todo esto que tiene sea aportado para que no exista omisión por parte de la comisión que represento, aseguró.









Sancho Aguilar, dejó en claro que en caso se resuelva de manera negativa el actuar de este funcionario municipal, actuarán y no serán omisos; “esperemos no sea así, esperemos que el director este haciendo su trabajo y se demuestre lo contrario a lo que se está diciendo”.

Aunque no de manera directa, aseguró que han mantenido contacto con familiares del paciente Covid-19 “la esposa”, y sin actos de protagonismo aclaró de manera particular a apoyado económicamente esta situación, “independientemente que solicité a la presidenta municipal con atención al síndico, para que se le apoye a esta persona”.





Municipios Suman a Siete los casos de Covid-19 en elementos de Protección Civil









Aclaró que hasta el momento desconoce si existen más elementos en cuarentena, pero de manera oficial hará la solicitud de información oficial, “pues hasta el momento no me ha informado. Hace falta de comunicación con el funcionarios, a pesar que he tratado de hacer equipo como debe de ser”.

“Vamos a estar pendientes del equipo de Protección Civil porque son los primeros respondientes, además de instituciones que abarquen el ayuntamientos con equipamiento”, concluyó.

/TG