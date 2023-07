Población en San Cristóbal invita a comunidad taxista a no abusar de turistas

Empresarios del sector turístico en San Cristóbal de las casas hacen un llamado a los servidores del transporte público para brindar un buen servicio a los turistas que comienzan a llegar a esta zona y es que se han reportado casos de cobros excesivos a turistas lo que ha causado molestia entre la gente.

Al respecto, al realizar un sondeo entre empresarios y turistas, los primeros señalaron que en 2021 se dieron varios casos de denuncias respecto a los abusos en los cobros del servicio de traslado de pasajeros hacia los turistas y que incluso hubo casos en los que se reportaron hasta asaltos y robos, no en gran cantidad pero sí casos que afectan a la afluencia turística.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

De hecho ahora la problemática es el aumento que ha tenido el servicio, pues los costos van de los 60 a los 90 pesos por traslado, aunque en algunos casos se ha cobrado mucho más a quienes visitan San Cristóbal. Al respecto, Mauricio Álvarez Campos, turista que llegó procedente de la ciudad de Valparaíso, en el país de Chile, en entrevista dijo que hasta el momento para él San Cristóbal es una ciudad bastante bella y que lo han tratado bien, pero lamentó los altos costos de los taxis en el Valle de jovel y que se ha enterado de que de este abuso han sufrido otros visitantes.

“Me parece muy mal, pero eso sucede en todas partes del mundo y que esto intentan aprovechar de los turistas o la gente que no conoce la ciudad, aprovechan mal de él, pero no es el caso y como turista hasta ahora nos subimos en un taxi esta mañana y está todo justo con el precio y por eso damos las gracias, pero sí es lamentable que algunos taxistas se aprovechen de la gente que no conoce la ciudad”, señaló.

Mientras el empresario Jorge Hernández, comentó que normalmente en San Cristóbal los taxis cobran entre 45 o 50 pesos el viaje, y lamentó que si los turistas se están quejando, esto ahuyenta el turismo en San Cristóbal.

“Lamento todo esto, es algo lamentable y hay que poner atención en este punto porque espantamos al turista, debe de haber algo o alguna agrupación y buscar un regulador de los precios, lamentablemente Profeco no nos visita, pedimos a los amigos taxistas que no espantemos al turista, hacemos el llamado a los transportistas cobrar lo que es, nosotros no nos metemos con el trabajo con nadie, y si ha pasado pues pedimos que se dedican a trabajar honestamente, claro, no todos se dedican a estafar a los visitantes pero cuidemos al turismo, al final de cuenta de ese vive nuestra ciudad, si se van con un buen sabor de boca pues nos van a recomendar y van a regresar”, indicó.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Finalmente, otro ciudadano sancristobalense quien no quiso darnos sus datos pidió a todos los visitantes y ciudadanos que antes de abordar un taxi pregunten cuánto cobran para ser trasladados, e indicó que para identificar un taxi que no pertenece a una organización, basta con ver que la unidad no lleva logotipo de alguna asociación u agrupación, asimismo antes de abordar, verificar que las unidades estén limpias y que los conductores tengan buena presentación.

Finalmente, el ciudadano indicó que en diversos puntos de la ciudad hay módulos de información y que en caso de que en alguno de ellos al turista no se le brinde la atención o adecuada o en dado caso se tenga alguna queja sobre el servicio público y de otro tipo, basta llamar al número de emergencia 911 para pedir auxilio.

