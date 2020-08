En Tapachula exigen reconstrucción de puente del libramiento

Los daños al puente del río Coatán ubicado sobre el libramiento Sur, tras el paso de las tormentas Alma y Cristóbal el 5 de junio, ayer cobraron la vida de dos personas y dejó lesionada a una más, causando además diarios congestionamientos viales, siendo principalmente los camiones de alto tonelaje los que más incidentes han originado al tener que transitar por esta única vía de acceso hacia la frontera Sur, sobre la 17ª poniente-oriente y que entronca a la autopista Tapachula-Talismán, donde ocurrió el accidente, por lo que sectores productivos urgen a agilizar la reconstrucción del puente.

Luisa Guadalupe Zamora Ayala, presidenta del Colegio de Arquitectos de Chiapas, afirma que el 13 de julio, cuatro colegios de Tapachula solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, así como al gobierno del Estado agilizar el trámite para la reconstrucción del citado puente y advirtieron de las consecuencias de usar como única vía alterna la 17ª y 19ª calle oriente - poniente.













Dijo que la preocupación no es solo vial, sino cuestión económica y de seguridad, principalmente, por lo que ahora hoy se ven las consecuencias, accidentes y calles que se empiezan a deteriorar por las lluvias y el paso de vehículos de alto tonelaje.

Señaló que han propuesto la instalación de un puente metálico o Bailey sobre el libramiento sur, como ocurrió cuando pasó el huracán Stan, lo que podría ser una alternativa para que el tránsito pesado entrar por el libramiento sur.













Hasta ahora no tenemos alguna respuesta de las instancias de gobierno, entendemos que se lleva un proceso el trámite y gestión del recurso y rehabilitar el puente del Coatán para evitar más accidentes carreteros, abundó.













Dijo, que de no implementarse una alternativa, se tendrá que destinar más recursos para reconstruir las calles dañadas por el paso de vehículos pesados, siendo preocupante el riesgo que corren peatones y la seguridad de los vehículos pequeños al permitir el paso camiones por la zona urbana.

La arquitecta mencionó, que la instalación de un puente Bailey no llevaría más que unas semanas, mientras los trámites y asignación de recursos para la reconstrucción del puente dañado podría darse hasta el próximo año, por ello, la importancia de que las autoridades busquen una solución inmediata.









"No hemos tenido como colegios alguna respuesta, no se ha visto movimiento de que haya alguna constructora por asignación o concurso trabajando en el puente, no se hay respuesta, es necesario que las autoridades no sigan permitiendo que se susciten más accidentes fatales", sostuvo.

Zamora Ayala mencionó que las autoridades tendrían que realizar una revisión e inspección a los puentes que están sobre la ruta que actualmente usan los camiones de alto tonelaje, porque normalmente no son para carga pesado y no deben esperar a que ocurra una desgracia, por lo que se necesita una mayor comunicación con los colegios, quienes están en la mejor disposición de coadyuvar en buscar alternativas.