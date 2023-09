Teopisca.- Continúa el rechazo de los nuevos libros de texto gratuitos en la región altos de Chiapas y que desde los primeros días del inicio del ciclo escolar 2023-2024 han estado incendiando varios libros, según ellos no les satisface el contenido y en esta ocasión indígenas de Teopisca se reúnen y rechazan miles de libros y los regresarán a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En esta ocasión más de 100 personas de la comunidad Betania municipio de Teopisca, en una reunión y a mano alzada celebrada esta mañana del jueves, votaron por mayoría y que no permitirán que los nuevos libros de texto gratuitos sean entregados a los alumnos de primaria y secundaria, porque el contenido de cada uno de ellos puede ser ofensivo para las y los alumnos de esta comunidad.

Lee más: Asociación de padres de familia expresa preocupación por cambios en libros de texto

En Teopisca rechazan los nuevos libros de textos gratuitos y los regresarán a la SEP📲 https://t.co/9xTy03W0gT pic.twitter.com/SxpDtp8MIf — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 14, 2023

Dijeron que por mayoría de votos no serán repartidos los libros de textos gratuitos y acordaron regresarlo a las Secretaría de Educación Pública y ante esta protesta se podrían sumar más comunidades del municipio de Teopisca porque han dicho claro que los indígenas no permitirán que los libros sean distribuidos y ya fueron advertidos a los maestros que no se tomen la molestia de estar tratando de convencer a los padres de familia o se podrían agravar el problema de libros.





Policiaca Queman libros de textos gratuitos en Zinacantán

Teopisca es el cuarto municipio del estado de Chiapas que han rechazado los libros y que han sido repartidos millones en México, la primera fue en la comunidad de San Antonio del Monte municipio de San Cristóbal de Las Casas donde saquearon los libros en una escuela primaria y les prendieron fuego, el segundo fue en la comunidad de Yalentay municipio de Zinacantán, mientras el tercero ocurrió en el ejido Puebla municipio de San Pedro Chenalhó donde también le prendieron fuego los libros, y este último fue en la comunidad Betania municipio de Teopisca, pero acordaron que serán devueltos a la SEP y decidieron no incendiarlos.