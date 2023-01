Escuelas de Ocozocoautla reinician clases tras periodo vacacional

Ocozocoautla.- Las diferentes instituciones de educación de esta ciudad montaron filtros sanitarios en la entrada de sus escuelas a fin de seguir con el protocolo preventivo contra el COVID 19.

La secundaria Belisario Domínguez Palencia, una de las escuelas que tiene mayor número de estudiantes exhortó a los alumnos a hacer uso del cubre bocas para poder ingresar a la institución, además de que se les hizo entrega de gel desinfectante en la entrada.

También puedes leer: Entre medidas de bioseguridad reinicia el ciclo escolar 2022-2023 en primarias de Tuxtla

Esta misma acción fue aplicada en la primaria Joaquín Cruz Calvo, en el cual maestras se colocaron en la puerta para recibir a los alumnos y alumnas, dándoles la bienvenida en este 2023 y otorgándoles gel a cada uno de los menores.





Alumnos de nivel básico en #Ocozocoautla regresan a clases tras el periodo vacacional pic.twitter.com/FL9ba4qRhj — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) January 9, 2023





Los maestros coincidieron en que es necesario volver a las medidas de prevención y no bajar la guardia a fin de que no haya un rebrote de covid, además de exhortar a los padres de familia que no manden a sus hijos si presentan fiebre, tos constante o gripe.

Por su parte transportistas destacaron que el regreso a clases vuelve a activar la economía de su sector pues después de la temporada vacacional se volvió a movilizar el servicio mototaxi para transportar a los estudiantes a sus respectivas instituciones.