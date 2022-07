Ex militares afrontarán ola de delincuencia que azota a San Cristóbal

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas ha sido azotada por una ola de violencia imparable, sumado a esto, las autoridades municipales han reconocido que se han visto rebasados por los delincuentes, por ello varios ex soldados han anunciado una reunión en los próximos días para tratar el tema de la violencia en la ciudad.

Exmilitares, militares retirados y pensionados han decidido reunirse en la zona poniente de la ciudad colonial para discutir este tema de seguridad, ya que uno de las preocupaciones de las ex fuerzas armadas que radican actualmente en San Cristóbal es defender el pueblo y no permitir más que la delincuencia vaya creciendo, pues con el tiempo esto no se podrá controlar.





También puedes leer: Cómo se creó el movimiento EZLN en Chiapas





Al respecto, el Subteniente retirado Ricardo Rodríguez Gálvez, en un mensaje dijo que para buscar y mejorar la seguridad en San Cristóbal de Las Casas, junto con otros militares y ex militares de las fuerzas armadas mexicanas en situación de retiro y la sociedad civil realizarán un importante trabajo para mejorar el municipio llamado "Proyecto de Seguridad".

Aseguró que este encuentro se llevará a cabo el sábado 30 de julio a las 6 de la tarde, frente al Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, ubicado en la zona poniente de la ciudad; "Les recuerdo que somos más los buenos que los malos".

Finalmente, invitó a toda la población coleta a que asistan a este llamado porque se tratará únicamente sobre el tema de seguridad para los sancristobalenses y que se deben de sumarse todos y analizar que se puede hacer para parar esta ola de violencia que ha azotado a miles de ciudadanos, así como sus visitantes.