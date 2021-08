Exigen trabajadores quitar a directora del Tecnológico de Cintalapa.

Tuxtla Gutiérrez. - Trabajadores de Instituto Tecnológico de Cintalapa, que se presentaron frente a Palacio de Gobierno en la capital chiapaneca, exigieron la destitución de Juana Cruz Cancino, directora del plantel educativo.

José Domingo Cervantes Cruz, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico del Cintalapa (Sutitesc), precisó que, desde hace cuatro meses, dicho sindicato ha mantenido un plantón frente al instituto, debido que Cruz Cancino ha tomado acciones que no corresponden a los lineamientos ni al contrato colectivo de trabajo.

Ese mismo tiempo, es también el que lleva la directora del tecnológico en no presentarse a trabajar ni a dialogar con los trabajadores, lo cual ha provocado retrasos en los planes de trabajo del personal de la institución.

Esta situación, dijo, ya se ha manifestado ante la Secretaría General de Gobierno y con la Secretaría de Educación, por lo que piden a las autoridades de educación y la intervención del ejecutivo del estado para que cambien a la directora. “Ya nombren a un titular que realmente quiera entrar a trabajar y tenga la capacidad de respuesta”; expresó.

“Fuimos demandados por ella ante la Fiscalía General del Estado por un delito que no cometimos, solo por manifestarnos de manera pacífica, solo llegó a despedir gente y a imponer lineamientos que no nos corresponde como institución. Llevamos alrededor de 10 despedidos y siete que le acaban de pedir la renuncia.

Destacó que estos problemas han provocado la ruptura en el diálogo y las relaciones entre administrativos y personal docente, quienes suman alrededor de 150 trabajadores.

Asimismo, la falta de gestión de la directora del Instituto Tecnológico de Cintalapa, cuyas escasas operaciones las realiza desde la capital del estado, como el nombramiento de directivos, las cuales no pasa por la mesa directiva, señal de una falta de respeto a los lineamientos al propio sindicato; “entonces sigue administrando por debajo del agua y eso no lo vamos a permitir”; indicó.

“Hasta hoy no ha llegado las cargas académicas y si no las tenemos no iniciamos el semestre y la afectación es en todos los aspectos, en la gestión, en la operatividad y hasta la matrícula de alumnos”, puntualizó.