Familiares de lesionados en accidente, exigen que dueño de mototaxi se haga responsable

Jiquipilas.- El pasado miércoles 15 de este mes, a eso de las 17:00 horas aproximadamente, cerca del puente El Manguito se registró la volcadura de un mototaxi de color amarillo, 04 número económico de donde resultaron dos personas lesionadas, las mismas que fueron trasladadas al hospital básico comunitario de Cintalapa para que recibiera atención medica, se trataba de una mujer y un hombre.

De lo sucedido los agentes de tránsito se encargaron y pusieron a disposición del ministerio público a la unidad de alquiler para que esa instancia se encargara de deslindar responsabilidades.

4 días después, este medio de comunicación obtuvo una entrevista con familiares de los lesionados, quienes narraron con detalles todo lo que ha pasado después de lo ocurrido.

Ángeles del Carmen Hernández Esquinca, originaria del municipio donde sucedieron los hechos, hermana de Ana Laura Esquinca Pimentel y tía de Javier Hernández Tapia de 31 y 21 años de edad respectivamente, los dos accidentados que protección civil auxilió esa tarde.

Dijo que ese día los lesionados abordaron el mototaxi descrito, y el chofer les dijo que si los llevaba pero antes iría la colonia Andrés Quintana Roo a dejar un tercer pasajero, sin embargo, ya no llegaron pues la unidad volcó al llegar al puente, la entrevistada presume que al chofer y el otro pasaje no les pasó nada porque huyeron del lugar, dejando abandonados a sus familiares, la moto muy dañada y una caja de cervezas.





Lee también: Presunto ebrio conductor se impacta contra un taxi en el "Uno por Uno"





“Cuando me avisaron lo que había pasado, vine corriendo al hospital y acá me dijeron que mi sobrino tenía perforado un intestino, mi hermana tenía fracturada las clavículas, una costilla, un brazo, heridas cortantes en abdomen, tórax y pierna derecha la altura del fémur, el más delicado era mi sobrino pero que no lo podían trasladar a Tuxtla debido a que no hay espacio, lo llevamos a la casa, y aun está muy delicado porque no ha sido operado, mi hermana aun continúa acá en el hospital de Cintalapa, y tampoco ha sido intervenida quirúrgicamente”.

La entrevistada dijo que Francisco habló con el dueño del mototaxi de nombre Gabriel Ramos con domicilio en el fraccionamiento Juan Sabines de Jiquipilas, este le ofreció pagar mil pesos por las lesiones que Javier había sufrido, pero le dijo que la operación del intestino vale aproximadamente 60 mil más las operaciones de la fémina, ella dice que lo único que ellos quieren es que el dueño del mototaxi se haga responsable de los gastos médicos y nada más.

El joven lesionado requiere de una operación de intestino que la familia no puede costear / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

Hernández Esquinca dice que ya presentaron una denuncia penal en contra de Gabriel Ramos y del chofer, Leonardo López Cruz, la misma que generó un registro de atención con número 180/2021, esta carpeta la inició una licenciada de nombre Martha, que labora en la fiscalía del ministerio público de Jiquipilas, pero ellos aseguran que los trámites van muy lentos, no saben porque razón.

Ángeles del Carmen dijo a este medio de comunicación que les informaron que el dueño del mototaxi ya recuperó su unidad, la misma que al parecer los agentes de tránsito habían puesto a disposición del MP, y que según las partes llegaron a un “arreglo” y el ministerio público de nombre Mauricio liberó sin llegar a preguntar al hospital sobre la salud de los lesionados, dejando en claro que la corrupción no ha terminado y acá con nosotros, el claro ejemplo”.

La femenina dice que el abogado que contrataron ya está investigando porque al parecer el mototaxi no cuenta con póliza de seguro, y eso empeora aún más la situación, porque la secretaría de movilidad y transporte no debería permitir que unidades del transporte público renten el servicio sin contar con ese requisito que es fundamental para estos casos, porque si estuviera asegurado, su empresa se haría cargo de todo, pero al parecer no es así.

La mujer resultó con diversas fracturas en todo el cuerpo así como heridas en abdomen, tórax y pierna / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

“Nosotros queremos que Gabriel Ramos mande a mis familiares a un hospital privado y que cubra todos los gastos de las operaciones, y que sepa que no vamos a descansar hasta que se nos haga justicia, y que se investigue a los funcionarios corruptos que se habrían prestado para minimizar este grave problema donde hay dos personas lesionadas que esperan un lugar en un hospital público para ser operados por no tener dinero para internarlos en un privado”.