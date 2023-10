Guerra en el Medio Oriente se pronostica más feroz y destructiva: advierte EZLN

Primer comunicado del 2023 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), firmado por el Subcomandante Insurgentes Moisés, donde señala que la guerra entre Israel y Hamás será más feroz, destructivo, más inhumana, según las imágenes de las agencias noticiosas, los puntos “neurálgicos” destruidos por la aviación del gobierno de Israel son casas habitación, chozas, edificios civiles.

“No muy lejos de aquí, en un lugar llamado Gaza, en Palestina, en Medio Oriente, un ejército fuertemente armado y entrenado, destructivo, el del gobierno de Israel, continúa su avance de muerte y destrucción hacia gente inocente, los pasos que ha seguido son, hasta ahora, una guerra militar clásica de conquista: primero un bombardeo intenso y masivo para destruir puntos militares, hay un fuego intenso de artillería sobre la infantería enemiga para proteger el avance de las tropas a nuevas posiciones, el manual militar de guerra moderna, con algunas variaciones y agregados, está siendo seguido paso a paso por las fuerzas militares invasoras”, señala el comunicado.

Indican que como zapatistas son saben mucho de la guerra que está ocurriendo en Israel, pero hay especialistas donde narran de lo que están sucediendo, como zapatistas señalan que no han visto ningún bunker, ni cuartel o aeropuerto militar, o batería de cañones, entre lo destruido en Israel, “los zapatistas no tenemos el honor de conocer Palestina, pero nosotros suponemos que en esas casas, chozas y edificios habitaba gente, hombres, mujeres, niños y ancianos, y no soldados, pero fueron destruidos por el ejército de Israel”.

“Hemos visto, sí, el hasta ahora vano esfuerzo de cerco informativo y a los distintos gobiernos del mundo dudando entre hacerse patos o aplaudir la invasión, y una ONU inútil desde hace tiempo, sacando tibios boletines de prensa, mientras los fuegos de artillería que en las madrugadas caen sobre Gaza y son asesinados hombres, mujeres, niños y ancianos, sigue el avance de la infantería del ejército de Israel”, cita el comunicado.

Mientras el ejército quiere debilitar con el cerco y sitio que se está tendiendo en torno a Gaza, pero la población palestina ahí vive en esa zona, y que el asalto buscará aniquilar a esa población, cualquier hombre, mujer, niño o anciano que logre escapar, escondiéndose, del asalto previsiblemente sangriento, será luego “cazado”, “para que la limpieza se complete y el jefe militar al mando de la operación pueda reportar a sus superiores “hemos completado la misión”.

“Para nosotras, nosotros, zapatistas, en Gaza hay un ejército profesional asesinando a una población indefensa, sabemos lo importante que es, en medio de la destrucción y la muerte, escuchar unas palabras de aliento, el pueblo Palestino va a resistir y a sobrevivir y a seguir luchando, un niño o una niña de Gaza sobrevivan también, tal vez crezcan y, con ellos, el coraje, la indignación, la rabia, tal vez se hagan soldados o milicianos de alguno de los grupos que luchan en Palestina, tal vez se enfrente combatiendo a Israel, eso podría suceder años después en contra de Israel.

Finalmente, señalan que los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, condenan esta guerra injusta en contra de miles de inocentes, y que esta guerra seguirá siendo sólo el preludio de la siguiente, más feroz, más destructiva y más inhumana.