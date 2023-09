Zapatistas son hostigados por ejidatarios en Altamirano

Ha trascendido que la Junta de Buen Gobierno del ejército zapatista de liberación nacional (EZLN), en el ejido Morelia ha mandado citar al comisariado ejidal de Altamirano Rogelio Hernández para que aclare sobre los hostigamientos que ha hecho en contra de los zapatitos que radican en Altamirano y que presuntamente les ha pedido una cooperación forzosa, así como para participar en la movilización de los ejidatarios.

Y es que los ejidatarios han estado obligando a los pobladores de Altamirano a que se suman a esta movilización donde permanecen en un bloqueo carretero en las tres salidas de Altamirano desde el pasado 22 de julio, así también están siendo amenazados de cortarles el suministro de agua potable, la energía eléctrica a los pobladores, pero también son hostigados los zapatistas que radican en esta localidad.

Los humanos zapatistas de la junta de buen gobierno en Morelia ubicada a 20 minutos de Altamirano ha mandado a citar al comisariado ejidal para esclarecer estos hechos ya que los encapuchados son ajenos a la movilización que están realizando los ejidatarios y que todo esto es política, "los zapatistas no se suman con los políticos".

El comisariado ejidal se sabe que aún no se ha trasladado a las instalaciones de la junta de buen gobierno, señala que no tiene porqué reunirse con los zapatistas sino que la movilización es para todo el pueblo y no únicamente para los ejidatarios, por lo que esta protesta continuará, el comisariado ejidal tiene problemas personales con las autoridades del concejo municipal de este municipio.

Finalmente, se sabe que los líderes muchos se han dado a la fuga uno de ellos es Simón "N", porque presuntamente se han enterado que la fiscalía podría detenerlos por violentar la paz en el municipio, mientras el comisariado ejidal aún permanece en Altamirano dirigiendo todo tipo de movilización.