Candidato Francisco Antonio Rojas acusa a Ángel Torres de mentiroso

En un acalorado debate de presidentes municipales, el candidato de de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, Francisco Antonio Rojas Toledo llamo al candidato por la coalición, Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, Ángel Torres Culebro, mentiroso, sinico y perverso, luego de mencionar que dió desayunos escolares a niños con gusanos y en mal estado, además aseguró que el es 100 por ciento tuxtleco.

"Yo soy como decía, un ginecólogo por profesión, pero soy un tuxtleco de corazón. Aquí me voy a quedar pase lo que pase, aquí terminaré el resto de mi vida", declaró el candidato, subrayando su arraigo y amor por Tuxtla. Además, mencionó tener consultorios y su casa en la ciudad.

Durante el debate, el candidato no solo presentó sus propuestas, sino que también expuso fallos en la administración actual, específicamente en proyectos de infraestructura. "Si nosotros administramos correctamente las obras, ¿por qué el puente no lo terminaron? Eso quiere decir que es mentiroso, ha mentido al pueblo de Tuxtla", expresó, destacando la falta de cumplimiento y transparencia en la gestión actual.

El candidato también se refirió a su intención de construir un gobierno mejor y más honesto. "No soy perfecto ni tengo la verdad absoluta, puedo equivocarme. Y si me equivoco, tendré la humildad de reconocerlo", afirmó, pidiendo a los ciudadanos que critiquen y evalúen su desempeño.

Además, enfatizó la importancia de la verdad y la responsabilidad en la política. "En primer lugar, hablé con la verdad, no prometí lo que no puedo cumplir. El bienestar de los chiapalejos es lo que realmente me interesa", aseguró, criticando a otros candidatos que, según él, no tienen el mismo nivel de compromiso con la comunidad.

En cuanto a la campaña, el candidato se mostró optimista y motivado, destacando que recientes encuestas lo posicionan en un lugar favorable. "Hoy me dieron una nueva noticia, otra encuesta que ya nos separa bastante. Aunque estemos empatados, caballo que alcanza gana", dijo con confianza, refiriéndose a su avance en las preferencias electorales.

Cabe mencionar que durante el debate se vio que el candidato de la oposición Movimiento Ciudadano, Salvatire Constanzo concordo con él en temas, por lo que mencionó sobre una posible alianza con Movimiento Ciudadano, mostrando apertura a conversaciones estratégicas. "Lo estamos pensando, espero tener una buena plática al respecto con Salvatore Constanzo", mencionó, dejando la puerta abierta para futuras colaboraciones con el candidato del partido naranja.

El candidato concluyó reiterando su promesa de mejorar Tuxtla. "Grábamelo, en 3 años vamos a tener una ciudad mucho mejor que la que encontré, eso téngalo por seguro", prometió, buscando ganarse la confianza de los votantes con un mensaje de esperanza y dedicación.

