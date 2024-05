Ángel Torres asegura que sus contrincantes no tienen propuestas

Entre aplausos y al ritmo de música de tambor, fue como festejó Ángel Torres Culebro, candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez por el partido Morena junto con sus simpatizaste y seguidores, tras concluir el debate.

En entrevista al culminar el debate, el abanderado guinda señaló que ante la falta de propuestas sus contrincantes se dedicaron a atacar y descalificar ante la falta de propuestas, por lo que dejó en claro que no descansará y trabajará para mejorar Tuxtla.

“Este segundo piso que vamos a construir lo vamos a hacer en unidad y no me cabe la menor duda que tenemos la confianza y el cariño, pero sobre todo que supervisor tiene la responsabilidad de transformar este Tuxtla Gutiérrez en la capital del Sur Sureste de la república mexicana”, apuntó.

Agregó que como político y servidor público su objetivo es servir a la gente y no servirse, trabajar sobre todo en el Tuxtla que hombres y mujeres le demandan.

“Vamos a ganar eso no me queda duda, pero estoy muy seguro de que les voy a cumplir, esto es lo principal y que voy a trabajar de la mano con ellos, me he sentado con todos los sectores y vamos a diseñar conjuntamente el Plan Municipal de Desarrollo que está ciudad necesita”, enfatizó.

En la celebración que tuvo lugar en la zona conocida como “la cabeza maya”, localizada al poniente de la ciudad, donde diferentes sectores y sindicatos acudieron para manifestar su respaldo y apoyo en esta contienda electoral, la cual se realizará el próximo 2 de junio.

