¡Se dan con todo! Ataques entre candidatos en el debate municipal de Tuxtla

En el debate entre candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez hubo acusaciones entre los tres candidatos, Ángel Carlos Torres Culebro, acudo a Francisco Antonio Rojas Toledo, de recibir un bono cuando fue al alcalde, y de beneficiarse de una obra para modernizar un sanatorio particular, mientras que Rojas Toledo le respondió que en el proceso de construcción de los pasos a desnivel el distintivo ha sido la corrupción, la falta de acceso a la información pública, así como la omisión e información del proyecto de rehabilitación del parque Morelos, que no se sabe cuándo va a terminar, ni su costo de inversión, no se vale lucrar con los niños de Chiapas y en Chiapas quien ha lucrado es el Grupo Tabasco que encabezan Jose Manuel Cruz Castellanos y Ángel Carlos Torres Culebro.

Ramón Salvador Constanzo Ceballos dijo que su administración estaría abierta a los ciudadanos todos los días, y no un solo día como lo propone Francisco Antonio Rojas Toledo, en tanto que a Ángel Carlos Torres Culebro, le dijo que Tuxtla Gutiérrez era más segura antes de que viviera aqui, ahora las cosas son preocupantes.

Organizado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), debaten los candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Antonio Rojas Toledo, de la coalición Fuerza y Corazón por Tuxtla; Ramón Salvatore Constanzo Ceballos, del Movimiento Ciudadano, y Ángel Carlos Torres Culebro, de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Los temas del debate son: seguridad, paz y justicia, transporte público y movilidad; gobierno abierto y servicios públicos municipales; desarrollo económico municipal. Los conductores del foro es Valente Molina, conductor del programa de noticias del Canal Trece de Televisión y la periodista Tamara Longines.

La transmisión del IEPC con muchas fallas en la señal. Son seis etapas, comenzó con la presentación y un mensaje inicial de cada candidato, Ramón Salvatore Constanzo Ceballos, dijo que si fuerza es el emprendimiento, sus actos se sustenta en la honradez, la empatía y ha caminado las colonias donde la población manifiesta su preocupación por la inseguridad. Ofrece consenso para el desarrollo de la obra pública, mejorar las vialidad, realizar obras con orden para evitar congestionamiento vial, es necesario una planeación con la sociedad para el progreso y el desarrollo de la ciudad.

En materia de transporte plantea el servicio colectivo toda para las familias las mujeres y niñas, se trata de significar la imagen de la ciudad, orden en el transporte y seguridad y protección para los usuarios. Propone consolidar un grupo táctico para mejorar la infraestructura urbana. Algo que entorpece la movilidad de la sociedad es la falta de funcional de los pasos a desnivel.

Expuso que la vialidad y el desarrollo tiene que ser con infraestructura verde y no infraestructura gris. Es importante establecer un grupo táctico para el desarrollo de la infraestructura, y ofrece trabajar con los expertos para una movilidad de calidad, no tirar el dinero a la basura, atender las zonas abandonadas en Tuxtla Gutiérrez.

Constanzo Ceballos abundó que la primera demanda es la seguridad, las colonias residenciales y las más pobres, hace seis años vivíamos en tranquilidad y paz, hay que cambiar las cosas, hace 20 años éramos la segunda seguridad segura después de Mérida, es necesario la innovación tecnológica, destinar seguro de vida para policías, educación para niños que se quedan sin padre.

Solo faltaron los abrazos y no balazos, hay que estar al pendiente con las policías a las entradas a las escuelas, vincular a la sociedad con los comités ciudadanos, los policías deberán pasar todos los controles de seguridad y confianza para atender a la población que está desprotegida en materia de seguridad.

Plantea comprar más patrullas para que no pasen más cinco minutos sin que no pase una patrulla, Tuxtla Gutiérrez necesita la mejor participación de los ciudadanos, los grupos políticos como el Grupo Tabasco no nos representa, la demanda es de seguridad y justicia, cuando Ángel Carlos Torres Culebro no vivía aquí estábamos más seguros, el compromiso es devolver a la sociedad la seguridad.

Vamos a gestionar un mejor transporte público en todas las calles, habrá puertas abiertas para los ciudadanos, habrá acceso a la información, las licitaciones de obras serán claras y habrá transmisión en vivo, todos los días serán para los ciudadanos, no cómo están ahora en Tuxtla Gutiérrez, hay que regresar las llaves a los ciudadanos que quieran atención, y en ese sentido, hay que modernizar el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para una rendición de cuentas de manera permanente porque ha sido caja chica de los gobernantes.

Dijo que la obra del puente en el libramiento norte y Parque Niños Heroes está en manos de empresa tabasqueña y veracruzana, y se trata de democratizar la obra pública, hay que mejorar la planta productiva de Tuxtla pero hay que contestar porque se asignó obras a empresas no chiapanecas, lo que queremos son mejores resultados, fortalecer a las empresas locales y el emprendurismo, y sacar de Chiapas al cártel Tabasco, hay que poner a Tuxtla Gutiérrez a la altura de los sueños de la sociedad con inversiones que vengan a dar empleo, combatir la pobreza, vamos a tener una ciudad de futuro y de oportunidades, hay una alternativa es Salva Constanzo, no botes por quién compra encuestas, en 30 años no tengo cola que le piden, vota escuchando y pensando en tus hijos.

Francisco Antonio Rojas Toledo, dijo que se identifica con un gran sentimiento a favor de la población, dice que tiene experiencia al haber sido presidente municipal hace algunos años y ofrece una ciudad segura, por eso Sinaloa es todos por Tuxtla. A la vez, dijo, hay que generar medio de transporte para las personas con discapacidad. Necesitamos una vialidad que evite al transporte público entrar a la ciudad, vialidades funcionales, para que lleguen a descargar a la Central de Abastos pero pasando por el libramiento sur y aeropuerto Ángel Albino Corzo.

Dijo que un ejemplo de las insatisfacciones a la sociedad con la construcción de los pasos a desnivel que no se han terminado, le pido a Dios sabiduría e inteligencia para rodearme de expertos, garantizar la inclusión de la sociedad y de expertos, que haya menos gobiernos y más sociedad, y pidió al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y a Ángel Carlos Torres Culebro, información sobre la construcción o remodelación del Parque Morelos su costo y cuándo se va a entregar.

Por otra parte, dijo que hay que hacer un diagnóstico de lo que se tiene para elaborar un plan de desarrollo y de seguridad, con especial atención a los grupos vulnerables, prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres, daré seguro de vida a los policías y seguro médico, en un año veremos resultados en seguridad.

La policía municipal es de primer contacto, tiene que equiparse, modernizar en tecnología, vigilar el funcionamiento de las y los policías para evitar las extorsiones a la sociedad, hoy tienen que recibir los policías estímulos, servicios médicos, uniformes dignos, capacitación permanente, le apuesto por la seguridad, no con demagogia, debemos dejar de discriminar a los discapacitados hay que incluirlos y que cuenten con accesibilidad a la infraestructura para su desplazamiento, habrá soluciones a sus problemáticas, dice que le apuesta a la transparencia y el acceso de servicios a la sociedad, cámaras y colegios tendrán voz y voto, habrá miércoles ciudadanos en audiencias desde el ayuntamiento, se publicará mensualmente la cuenta pública.

Preguntó a Ángel Carlos Torres Culebro si va a consultar a las cámaras y colegios la asignación de obras, el contralor municipal será nombrado por la sociedad, los funcionarios serán consensados por las cámaras y colegios, no haré puentes son consultar a la sociedad, no vamos a tumbar árboles para construir puentes como Ángel Torres, los gobernantes tienen que hacer lo que la sociedad quiere, yo vivo acá y acá me voy a quedar, mi compromiso será menos gobierno y más sociedad.

Ángel Carlos Torres Culebro, expuso que promoverá la seguridad, infraestructura, participación ciudadana y empleo, para generar calidad de vida, serán acciones contundentes, su motor y su impulso son su familia.

El transporte público y la movilidad van de la mano, hay que mejorar las ciclovías, hay que instalar desde Caña Hueca hasta la Torre Chiapas, hay que generar el consejo consultivo sobre movilidad para seguir construyendo vialidades para el traslado de manera segura para privilegiar al peaton, así como la instalación de un cable bus.

Plantea generar un orden en las rutas del transporte público, infraestructura funcional y el ejemplo de ello son los pasos a desnivel construimos en los últimos años en Tuxtla Gutiérrez. Dijo que se va a seguir construyendo vialidad con el consenso de la sociedad, la ciudad merece mejores vialidad, y lo vamos a hacer juntos.

En el tema de movilidad y transporte tiene que ser en consenso con la sociedad, vamos a construir un Tuxtla próspero para que las inversiones lleguen a la capital, y en materia de seguridad será la parte fundamental con equipamiento y mejores salarios del personal, más cámaras de videovigilancia, patrullaje preventivo, especialmente en las noches y en las madrugadas.

Para la atención de las juventudes se trabajará en equipo, se implementará el emprendurismo, regresar a la integración familiar, niñas y niños deben estar en los parques, no a merced de la delincuencia, y en ese sentido, los recursos públicos tienen ser destinados para la sociedad, no para dar bonos a servidores públicos, los vecinos deberán participar para tener la certeza de que la sociedad vivamos en paz, explicó.

Plantea fortalecer las agencias municipales para la atención a la salud, es un tema prioritario, vamos a implementar una clínica y refugio para perros, adoptar la adopción de perros, alineados a las políticas públicas federales y estatales a través de un gobierno abierto, una mejora regulatoria y participativa en la inversión, vamos conducirnos con transparencia, la asignación de obras serán transparente, y para tener agua todosmlos días hay que modernizar el SMAPA, fortalecer el turismo, la zona Metropolitana.

Vamos a hacer todas las acciones para que a Tuxtla Gutiérrez lo construyamos entre todos, todos tienen la misma oportunidad, incluyendo a la población LGBTTI, voy a trabajar las 24 horas del día para servir, no llenar el bolsillo, apuntó.

