Habitantes de Nueva Esperanza en Tuzantán denuncian apagones de luz

Tuzantán.- Habitantes de la colonia, Nueva Esperanza, perteneciente a este municipio denunciaron la irresponsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a los constantes apagones que se registran en esta comunidad.

Los denunciantes, señalaron que desde hace más de tres semanas están sufriendo por las fallas de la energía eléctrica mayormente cuando se han presentado fuertes lluvias en ocasiones acompañadas de vientos y se han quedado sin el fluido eléctrico.





Agregaron que ya han acudido a las oficinas de CFE, para poder reportar las fallas pero no han encontrado respuestas positivas.

Mencionaron que no es posible que la CFE, no atienda la demanda mientras ellos como usuarios han pagado sus recibos constantes precisamente para no sufrir por falta de energía eléctrica.

Apuntaron que en esta colonia son afectadas alrededor de 20 familias que se han quedado sin luz.

Manifestaron que ya han sufrido perdidas de productos que necesitan de refrigeración y por la falta del servicio de energía han tenido perdida situación que los mantiene indignados y por ello hoy exigen que CFE, supervise la red y encuentre las fallas que los deja sin luz, pues en la noche la colonia queda en penumbras.