Hackean el celular del alcalde de Ocozocoautla

Ocozocoautla.- El número telefónico particular del presidente municipal, Javier Alejandro Maza Cruz, fue hackeado, por lo que en cuanto supo de la situación, el mandatario de inmediato advirtió sobre lo ocurrido.

En las primeras horas de este sábado, el alcalde notó que algunos de sus contactos le habían mandado mensaje preguntándole sobre algunos textos que presuntamente él les había mandado, por lo que en ese momento se dio cuenta de que había sido hackeado.

Ante esta situación, a través de su cuenta de Facebook, el presidente informó que su número telefónico 968 117 5674 se lo habían hackeado, dando aviso a la población en general y para que sus contactos se enteraran de la situación.

Informó que es importante que no acepten ninguna llamada ni respondan ningún mensaje de este número, pues el manejo de esta línea ya no estaba en sus manos, por lo que que exhortó a la población a no caer en cualquier acto de extorsión.

Luego de que el alcalde comunicara lo que le había pasado, algunos usuarios en redes sociales detallaron que efectivamente les había llegado mensajes, audios y hasta recibido llamadas de ese número en donde le solicitaban prestamos de dinero o depósitos.

Por su parte, el mandatario municipal destacó que en breve tendrá una línea personal nuevamente para seguir en comunicación con sus familiares y contactos, no sin antes mencionar a la población que en caso de ser hackeados, denuncien de forma inmediata el hecho para no caer en controversias.