Heladas en San Cristóbal de las Casas, temperaturas bajan hasta los 5 grados

El clima en San Cristóbal de Las Casas ha bajado considerablemente todas las noches y madrugadas, y muchas personas están disfrutando este frío qué cobija la ciudad, durante este mes de diciembre disfrutarán este clima y que está a 2200 metros sobre el nivel del mar, por lo que este año disfrutarán este frío a miles de personas.

A pesar de que el invierno comienza el miércoles 21 de diciembre 2022 a las 21:47 horas, ese día es el más corto del año y también la noche más larga, todo el mes de diciembre estará la temperatura muy baja en esta ciudad de San Cristóbal y sus alrededores.

De acuerdo datos de protección civil delegación San Cristóbal, Víctor Amezcua Vázquez, en entrevista telefónica señaló qué a bajado la temperatura en esta ciudad colonial hasta 5 grados y que se han observado pequeñas capas de hielo en la periferia de la ciudad, "hubo una pequeña helada y la temperatura fue de 5° C al abrigo, 4° C a la intemperie y una sensación térmica de 2° C", este es el clima qué tiene actualmente el valle de jovel.





Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Hay personas que han dicho que el frío es bastante fuerte este mes de diciembre del 2022 a comparación de años anteriores, y que según ellos a bajado hasta 0 grados centígrados, pero la versión oficial de Protección Civil es de 5 grados.

La delegación de Protección Civil, hace siempre el llamado de no introducir anafres dentro de los cuartos, porque con el monóxido de carbono y sin ventilación la casa pueden perder la vida, por lo que invita hacer caso a las recomendaciones de Protección Civil.

Finalmente, esta mañana del jueves amaneció San Cristóbal de Las Casas, con una temperatura de 6 grados, y mientras la ciudad y sus visitantes disfrutan este clima en ésta ciudad colonial.