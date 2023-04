Hoteleros condenan sucesos en San Cristóbal, ahuyentan el turismo

San Cristóbal de Las Casas.- La presidenta de la asociación de hoteles en San Cristóbal de Las Casas, Elva María Guadalupe Moguel Gómez, lamentó los hechos violentos registrados la tarde de este lunes en la ciudad, porque ahuyenta al turismo y las cancelaciones van en aumento.

Dijo que los hoteleros de esta ciudad hacen todo lo posible por promocionar a San Cristóbal y sus hoteles, invierten mucho dinero para promocionarlo y con todo lo sucedido les empiezan a crear cancelaciones de reservas que ya se hicieron en meses anteriores, que ya se pagaron en alguna parte proporcional y cómo lo ven el problema en la ciudad, llaman y cancelan sus reservaciones.

"La gente se espanta con justa razón y empiezan a cancelar, entonces no se vale que mientras nosotros como empresarios hoteleros hacemos todo lo posible porque venga y vuelva el turismo que ya se fue, nuestras autoridades se crucen de brazos y no hacen nada", expresó.

Indicó que este problema es de muchos años y ha venido creciendo como una bola de nieve y que el gobierno de hoy está con sus "abrazos y no balazos", es darle la vendita a todos los que violentan la ley y a los empresarios los dejan al aire.

"Es una burla insistir en que no pasa nada cuando pasa todo y no solo en nuestro estado sino en todo el país, vamos al tianguis turístico, a las giras a promocionar nuestro estado y municipio, es triste encontrarnos de que los visitantes ya no quieren venir por todo lo que se promueve de San Cristóbal".

Finalmente dijo que en San Cristóbal lo fuerte era el turismo europeo, pero este ha dejado de llegar en un porcentaje muy alto, "en algunos países el seguro de viajero si pasan por Chiapas no lo cubren, eso es grave, desde ahí les están diciendo a los ciudadanos de ciertos países que no vengan, mientras se siga con la política de abrazos y no balazos el problema seguirá creciendo cada vez más, por lo que pido a los mandatarios no actúen a favor, la problemática no es nada fácil para nuestros gobernantes, pero ellos tienen los medios para resolverlo".

