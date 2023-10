Hoteleros de San Cristóbal exigen solución a bloqueos carreteros

Hoteleros de San Cristóbal de Las Casas, se reunieron con el gobierno de la entidad, así como personal del ejército, la guardia nacional, y representantes de la policía estatal, para tratar el tema de los bloqueos carreteros en Chiapas, que tanto ha afectado la presencia del turismo, los hoteleros demostraron su molestia porque nada se resolvió en la reunión, la única demanda es el retiro de los bloqueos carreteros porque ahuyenta el turismo en San Cristóbal y en Chiapas, y que hay perdida millonaria.

Al respecto, Guadalupe Moguel Gómez, presidenta de los hoteleros de San Cristóbal en entrevista telefónica dijo muy molesta que, en la reunión que sostuvieron con el gobierno de la entidad, no se resolvió nada, esperaban que como gobierno les resolviera el tema de los bloqueos carreteros porque San Cristóbal de Las Casas vive del turismo, y por este cierre de carreteras los turistas no llegan y buscan otros destinos a dejar una derrama económica.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

“Tratamos el tema de los bloqueos carreteros, la verdad estamos muy preocupado, al menos muchos de los socios estamos preocupados y creo que gran parte de la ciudadanía, es una pena que cuando uno va a viajar lo primero que preguntan “hay bloqueo, se puede pasar”, antes había un teléfono de la policía federal de caminos, llamabas y te decían y te informaban pero ahora ya no existe eso, se supone que la guardia nacional debería informar pero ese tema lo quitaron, yo lo digo porque antes lo usaba yo ese número, lamentablemente por este bloqueo ya ha habido pérdidas millonarias de los hoteleros, San Cristóbal vive del turismo, nuestra derrama viene del turismo, hay escasez de empleo en los hoteles, no hay turistas, pido al gobernador no cierre sus ojos a nuestra realidad, si hoy está tranquilo en el estado que así continúe”, señaló.

Insistió al gobierno de la entidad que se busque la paz en Chiapas, que estén libre las carreteras para que todos los automovilistas puedan circular libremente, “Es todo lo que pido, porque sí estamos padeciendo muchos hoteleros la falta de turismo a esta gran ciudad colonial, hay pérdidas millonarias”.