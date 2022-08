Inseguridad en carreteras, principal factor de pocos visitantes en San Cristóbal

A unos días de haber iniciado la temporada vacacional de verano existe un 35 por ciento de ocupación hotelera en San Cristóbal de Las Casas, cifra que esperan que aumente en los próximos días ya que hasta el momento no ha existido cancelación de viajes por parte de turistas nacionales e internacionales.

Al respecto, Guadalupe Moguel Gómez presidenta de la Asociación de Hoteles de San Cristóbal de Las Casas, en entrevista telefónica aseguró que hasta el momento únicamente existe un 35 por ciento de ocupación hotelera y que esto se debe a la inseguridad que existe en las carreteras del estado de Chiapas, a pesar de que el gobierno ha insistido en que Chiapas se encuentra en paz, "no es cierto, porque han existido bloqueos carreteros, robos y asaltos en diferentes ciudades y carreteras".

También puedes leer: Estos son los centros turísticos que puedes visitar en San Cristóbal para estas vacaciones

"Lamentablemente tenemos el 35 por ciento de ocupación hotelera en San Cristóbal, esperemos que se puede incrementar en los próximos días, afortunadamente no ha existido una cancelación de reservaciones", indicó Moguel Gómez.









Agregó, qué los turistas ya no llegan a Chiapas porque piensan que no pueden transitar con sus vehículos porque están bloqueadas las carreteras, ese es el problema porque no solamente San Cristóbal tiene, sino que todo del estado de Chiapas.

"San Cristóbal de las Casas ha tenido problemas por la delincuencia, pero si el presidente municipal no recibe ayuda por el gobierno del estado y del gobierno Federal obviamente que él no puede solo, si le niegan el apoyo por los gobiernos estatal y federal pues simplemente no puede hacer nada, tienen que intervenir para que la gente y los turistas puedan caminar en paz en las calles y en las carreteras del estado y en la región altos de Chiapas", señaló.









Mientras los restauranteros, propiedades de bares y agencias de viajes señalaron también que durante esta temporada vacacional de verano afortunadamente van muy bien lo que es restaurantes y bares precisamente por turistas nacionales e internacionales, también hasta el momento no se ha cancelado el traslado de turistas hacia diferentes puntos turísticos que existen en el estado de Chiapas, pero si exigieron que se restablezca el estado derecho en Chiapas, "basta ya de bloqueos carreteros, porque cuándo hay movimientos de indigenas pierden económicamente.

Al ser cuestionado uno de los restauranteros, indicó que si sigue la violencia en San Cristóbal y sus alrededores esto podría perder el nombre de ciudad mágica y más mágica de todos los pueblos mágicos, esto depende del gobierno de los tres niveles porque para mantener este nombre a nivel mundial se tiene que restablecer el estado de derecho en San Cristóbal de las Casas.