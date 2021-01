INM complica trámites a extranjeros, denuncian

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha dispuesto una nueva modalidad para que extranjeros varados en Tapachula realicen sus trámites de legal estancia en el país. La medida, que entrará en vigor a partir de este lunes, consiste en la solicitud de citas a través de internet, lo que ha afligido más a cientos de migrantes que permanecen en situación de calle y a la espera afuera de las oficinas de regularización migratoria.

El instituto dependiente de la Secretaría de Gobernación mantiene en ascuas a unos 500 centroamericanos y, al menos, 300 cubanos que buscan resolución, mismos que permanecen apostados afueras de estas oficinas localizadas al sur de Tapachula.





Municipios Familias enteras fueron deportadas a Guatemala





Tanto centroamericanos como los isleños se han dividido en dos grupos para recibir la atención, pero ahora los provenientes del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador), denuncian favoritismo hacia los cubanos que han podido agilizar sus trámites.

Clara Maldonado relató que llegó con el lodo hasta el pecho desde Honduras. Asegura que lo perdió todo durante la tormenta tropical IOTA. Ahora, permanece en una de las aceras de esta oficina migratoria a la espera de ser atendida junto a otros 200 migrantes que no se han rendido y esperan que les den alguna información o algún hálito de esperanza para poder realizar su papeleo.

“Llevamos aquí cuatro días sufriendo sol y hasta lluvia, por hace dos días no llovió, aquí nos tienen encerrados porque no hay para dónde ir, sólo queremos que nos ayuden porque ni para comer tenemos, mire yo nada más traigo un pedazo de torta que me regalaron”, explicó.

Y es que el INM ha colocado rendijas en las cuales los mismos migrantes han improvisado con sábanas y cartones para no resentir las altas temperaturas cuando el sol cae a quemarropa sobre los centroamericanos.

La nueva disposición de las autoridades migratorias representa para los cientos de solicitantes una nueva traba en su ímpetu por lograr los permisos correspondientes, ya que aseguran no tienen las herramientas para solicitar las citas a través de la página virtual.





@INAMI_mx #Chiapas brinda un servicio permanente, apegado a los #DDHH y a los protocolos sanitarios del @GobiernoMX y de @ChiapasGobierno; solicita la colaboración de los usuarios para cumplir con las medidas de salud básicas 🩺 pic.twitter.com/SbWlUexgiu — INM (@INAMI_mx) January 9, 2021





“Apenas y podemos conseguir comida, no tenemos ni en qué caernos muertos y ahora nos piden que hagamos citas por internet, yo ni teléfono celular tengo y ahora me vienen a pedir esto”, apuntó Carlos Lara, otro de los tantos que padece de las irregularidades por parte de la delegación Chiapas en el INM.

Los extranjeros han hecho un clamor a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que realicen las debidas recomendaciones en torno a las condiciones en que los cientos de migrantes permanecen en este sector de la ciudad, donde uno 60 niños están en compañía de sus padres, en condiciones infrahumanas y sin ser atendidos por los oficiales migratorios.

Este lunes, los migrantes insistirán en la obtención de un turno, lo que podría recrudecer la situación en el lugar, ya que Migración ha informado que sólo se atenderá a quienes hayan realizado el movimiento a través de internet para un turno. En el sitio, elementos de la Guardia Nacional han tomado el control de la situación, ante el riesgo de protestas por parte de los extranjeros.





Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur