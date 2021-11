Jerónima dejó un desfalco de 54 MDP del recurso federal: Armando Paniagua

San Cristóbal de Las Casas.- Armando Oltra Paniagua, Tesorero del municipio de San Cristóbal rindió un informe donde detalló que Jerónima Toledo y Alfredo Díaz tienen un desfalco de 54 millones de pesos de recursos federales, 33 millones de proveedores, 80 millones de impuestos, obras pagadas no ejecutadas, obras ejecutadas no pagadas, no pagaron impuestos 26 millones, no pagaron ISR, no pagaron luz, debe a la guardia nacional, un déficit de 15 millones de pesos.





Tras la sesión de cabildo en días pasados, indicó que llegaron 5 millones de pesos para un albergue y el dinero desapareció, por lo que el Ayuntamiento de Mariano Díaz Ochoa dejó en claro que no pagará ninguna deuda que corresponda al 2020 que son aproximadamente 21 millones de pesos de deudas a contratistas, y buscará la forma de pago de deudas 2021 verán la forma de cubrirlo.

También afirmaron que harán las denuncias correspondientes, pero solo para no ser cómplices del desfalco y harán pública las defensas que pudieren hacer los ex funcionarios, dejando claro que existen órganos como la Auditoría Superior del Estado de Chiapas- ASE quienes tengan que llamar a rendir cuentas.