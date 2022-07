Josefa Sánchez ex síndico municipal de Teopisca no acepta imposición del Congreso

Josefa María Sánchez Pérez no aceptará la imposición del Congreso del Estado pues afirma que sus derechos fueron violentados ya que según ella, jamás firmó su renuncia, además mencionó que su lucha seguirá en pie, enfatizando en que "la dignidad del pueblo de Teopisca no se vende".

En un escrito dirigido a medios de comunicación, pidió a la ciudadanía en general, a las personas dignas que acompañan esta lucha entre hombres, mujeres, jóvenes, comunidades, barrios, ejidos, bienes comunales, organizaciones, sindicatos y sociedad civil, caminar juntos para lograr que gane el pueblo.





“Desde el inicio de la manifestación y la histórica mega marcha celebrada el 24 junio decidimos caminar juntos y trazar una ruta legal y de resistencia ante la nefasta e ilegal designación de parte de interés del honorable congreso del estado al aceptar de forma unilateral la propuesta del Partido Verde Ecologista y desconociendo con el pretexto que no llegó a tiempo cosa que es falsa la propuesta de todo un pueblo que eligió de forma voluntaria en incluyente una propuesta de consejo municipal”, indicó.

Agregó, que en la sesión del congreso los diputados violaron sus derechos políticos porque nunca fue notificada de alguna acción además asegura que jamás firmó su renuncia a pesar de las presiones, amenaza de desalojo y amenazas morales, pero resistieron, “dejó claro el acuerdo del pueblo que no se acepta la propuesta abusiva, excluyente y retadora que propone el PVEM”.

“Denunciamos las acciones aberrantes de troles cibernéticos que dicen que el movimiento se vendió, nuestra dignidad no se vende aún y con todo lo que nos han ofrecido y amenazado, no merecemos migajas y limosnas, somos gente digna, honesta y de lucha, esto no termina con esta imposición, la voluntad del pueblo no se vende, exigimos el respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas, no a la violencia de género, respeto a los derechos del pueblo”, señaló.

Finalmente, hasta el momento no existe una movilización en el municipio, las carreteras que comunica en otras ciudades y municipios están totalmente libres, por lo que los automovilistas pueden transitar por el momento libremente.