Joven a pesar de su inmovilidad buscó protegerse del Covid-19

Ente la inminente tercer oleada de Covid-19 que se está dado entre la población y que esta movilizado a muchas sectores de la sociedad a inmunizarse, entre ellos a los más vulnerables, como el caso se Eric Miguel que perdió la movilidad de su cuerpo tras un accidente.





El joven de 37 años que quedó parapléjico, acudió al macrocentro de vacunación instalado en el Centro de Convivencia para protegerse en contra de Covid-19.

Eric Miguel, pudo llegar hasta este lugar gracias al apoyo que le brindaron sus vecinos a su mamá, María Santos García, quien sola no podrir haber llevado a sus hijo a vacunarse en contra de esta enfermedad.

Como todos ciudadanos responsable y ejemplares llegó al macrocentro de vacunación desde temprano, pero por su condición su mamá tuve que hacer los tramites para que le aplicarán la primer dosis de AstraZeneca.

Mientras esperaba que le realizarán su tramite de vacunación arriba de una góndola de una camioneta blanca , contó para Diario del Sur que el quedó así luego de tener una accidente en una albergue que le quebró la cervical y perdió toda la movilidad de su cuerpo.

A pregunta expresa de porque se vacunaba, Eric Miguel, contestó que para protegerse de esa enfermedad, pues a pesar de que no se puede mover a su hogar llegan muchas personas a visitarlo y lo pueden infectar del virus.

“La mayoría de mi familia ya se ha vacunado y yo no me quería quedar sin prevenir contagiarme de esta enfermedad, pero como no había encontrado quien me hiciera el favor no había acudido”, manifestó.

Pidió a la población que goza de mejor salud y puedes usar sus piernas para caminar que acudan a inmunizarse en contra de este virus, ya que actualmente la situación se está complicando por el incremento de los casos.

María Santos García, mamá de este joven mencionó que la iniciativa de acudir a vacunarse fue de su hijo, por ello, busco la manera de llegar a este lugar para vacunarlo.

La progenitora pidió a las autoridades que se reactiven los brigadas que iban a vacunar a las personas como su hijo como ocurrían con las personas de las persona de las tercera edad, ya que así como su hija hay cientos de perdonas que no se pueden valer por sí solos.

Yo marque para que llegara a vacunar a mi hijo, pero me dijeron que por el momento no están acudiendo a los hogares a inmunizar a las personas que no tienen movilidad”, finalizó

Según las autoridades en los macrocentros de vacunación para personas de 30 años y rezagados estan aplicando un promedio de mil 20 dosis del biológico AstraZeneca.