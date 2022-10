Entró a cirugía de salpingoclasia en Comitán y la dejaron afectada de la cabeza: familiares

Esta mañana una joven de 27 años entró al hospital materno infantil de Comitán de Domínguez para ser intervenida quirúrgicamente ya que se realizaría el ligamento de trompas de falopio (salpingoclasia).

Luego de un anuncio de campaña de prevención para planificación familiar el 12 de octubre, Susana Guadalupe “N” una joven de 27 años entró junto con 10 mujeres para practicarse la salpingoclasia, 9 salieron bien pero la joven se le complicó la operación, hasta el día de hoy continúa internada.

Según versiones de su mamá y familiares se presume que excedieron de dosis de anestesia lo que le provocó una afectación neuronal, haciéndole perder el conocimiento, no reconoce a ninguno de sus familiares, se hace pasar por ser otra persona y de menos edad, como si padeciera de sus facultades mentales.

Asimismo la madre mencionó que su hija entró bien y caminando, un día antes realizó compras en el mercado y dejó todo listo ya que al siguiente día iba ser intervenida.





Madre pide que se esclarezcan hechos ocurridos con su hija luego de la intervención quirúrgica / Foto: Cortesía | Mamá de la víctima





“Entré a ver a mi hermana y me dijeron los doctores queremos hablar contigo, quien se hará cargo de tu hermana, porque ya se tiene que dar de alta, yo le dije que se hagan responsables y que por ellos está así mi hermana, los policías me sacaron a la fuerza, tengo grabaciones de audio, video; apóyenme porque mi hermana no estaba así y el hospital no me quiere apoyar” dijo su hermano.

Hasta el momento no le han informado nada a sus familiares, únicamente les está pidiendo una tomografía pero los gastos corren por su cuenta cobrándoles al rededor de 15 mil a 50 mil pesos.

“Le mandaron a sacar unos estudios a mi hermana en Tuxtla, yo no sé leer les dije que le tomaría una foto y me dijeron no, no se puede”, mencionó el hermano de Susana.

No han querido firmar nada hasta que el hospital responda por los hechos ocurridos, ya que ellos no cuentan con el recurso suficiente para solventar los gastos.