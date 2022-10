Ordena AMLO a Rosa Icela investigación a fondo por niños intoxicados en Chiapas

Esta mañana en conferencia de prensa del presidente de la República Mexicana se le cuestionó acerca de los niños intoxicados en Chiapas a lo que el mandatario contesto que se llevarán a cabo las investigaciones necesarias, ya que hay muchas versiones y es confusa la situación.

"Se está haciendo una investigación porque, sí, no se tiene todavía un diagnóstico de lo que sucedió, porque además es Bochil, es San Cristóbal y ayer Tuxtla. Entonces, ¿qué está pasando?" mencionó.

Por lo que ordenó una investigación a fondo por los 110 niños intoxicados en Bochil, ya que se le hace raro por que son ciudadanos de valores.

"Yo conozco Bochil desde hace 40 años, si no es que más, conozco ahí al pueblo, es una comunidad buena, trabajadora, dedicada fundamentalmente al campo y al comercio, no han perdido valores culturales, morales, espirituales, no hay mucha desintegración familiar; entonces, se me hace raro que dos versiones: Una, que llevaban agua con cocaína en sus termos, otra versión, que los que vendían cocaína se enteraron de que iba a haber una revisión de mochilas e informaron y todos tiraron sus pastillas al tanque de agua".

"Está así como muy especial el asunto, entonces mandamos a hacer una investigación a fondo", abundó.

Asimismo dijo que se reunirá con el gobernador del estado de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas en Palenque en donde le preguntará más acerca de este tema, ya que el tiene más elementos.





De igual manera mencionó que Rosa Icela Rodríguez viajará con el para tomar cartas en el asunto, así como la Secretaría de Salud, ya que para el mandatario todo es confuso.

"Vamos a informar y vamos a dar a conocer la verdad, sea cuál sea", finalizó