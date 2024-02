Manifestación de jubilados y pensionados en Tuxtla por adeudo de Bonos

Doble Vía "Día del Amante": La razón tras la escasez de fondos para regalos

El próximo 20 de febrero, más de 10,000 jubilados y pensionados podrían movilizarse en la capital de Tuxtla Gutiérrez debido a la falta de pago de bonos que el gobierno del estado les adeuda desde el año 2019. Hacen un llamado a la participación en esta manifestación, ya que, a pesar de meses de solicitudes, los recursos no han sido liberados.

María Agustina Martínez Pérez, coordinadora de los jubilados y pensionados, expresó en conferencia de prensa que más de 10,000 maestros jubilados y pensionados en el estado de Chiapas no han recibido el pago de sus bonos durante los últimos 5 años. Mientras algunos maestros han recibido sus depósitos, la mayoría no ha visto el pago que se les adeuda desde 2019. A unos meses de que concluya la administración, no tienen información sobre si se realizará el depósito de sus bonos.

Jubilados con carteles se hicieron presente en San Cristóbal / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

Local Posibles sequías amenazan a Estados Mexicanos: Chiapas en la lista

"Nos deben desde el año 2019, algunos maestros han recibido pago, pero la mayoría no. Queremos saber si van a pagar o no, para organizarnos y llevar a cabo una marcha y protesta el próximo 20 de febrero frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Llevamos meses pidiendo el pago, hemos proporcionado la documentación solicitada, pero aún así no han realizado el pago. Dependemos de la Subsecretaría de Educación Federalizada, y el gobierno de la entidad es directamente responsable", señaló Martínez Pérez.

Hizo un llamado a los miles de maestros para unirse a la movilización del próximo 20 de febrero, exigiendo el pago inmediato de los 5 años de atrasos que se adeudan a cada jubilado y pensionado. Advierten que el actual gobierno se irá en unos meses, y si llega otro gobierno, se deslindará de cualquier deuda.

Finalmente, indicó que en la región de los Altos, hay miles de maestros jubilados y pensionados a la espera del pago. Mientras esperan un llamado de las autoridades, ya han anunciado la marcha y movilización en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, advirtiendo la posibilidad de un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno debido a la falta de respuesta por parte de la Subsecretaría de Educación Federalizada. "El gobierno ya ha autorizado los recursos, y desconocemos por qué no nos han pagado durante todos estos años", concluyó Martínez Pérez.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️