Jueves de Corpus lo celebrarán en el Mercado de Dulces y Artesanías

San Cristóbal de Las Casas.- Eloina Camposanto Aguilar, Dulcera tradicional del mercado de Dulces y Artesanías lamentó que este año no se realizará alguna actividad por el jueves de Corpus Christi ('cuerpo de Cristo') como se realizaba años atrás, como parte de las tradiciones que mantenía esta ciudad, consecuencia de la situación que se atraviesa por el Coronavirus, aparte que la presidenta actual poco le interesan preservar estas tradiciones.









Entrevistada para el Heraldo de Chiapas, dijo que este año disminuyeron las casi 50 artesanas del dulce hasta en un 90 por ciento su producción comparado a lo que en esta temporada preparaban para las festividades de esta semana, pues recuerda que hace muchos años se instalaban sobre el pasillo conocido como “Los Portales” situado al oriente del parque central, y años mas tarde se colocaron sobre los pasillos de la Presidencia Municipal que hoy es el Museo de San Cristóbal.









Aclaró que la actual administración municipal poco las a apoyado en promover los dulces tradicionales, pues en administraciones anteriores eran las autoridades quienes les pedían que realizarán la muestra y venta de dulces y al concluir les daban un reconocimiento por esta actividad, y en los últimos años, hasta tuvieron que pedir el apoyo del Congreso Chiapaneco, con el liderazgo de la Dulcera Maria Eugenia Montes Urbina, con la intención de preservar las tradiciones y vender en el parque central.

Este año ofrecerán las tradicionales mulitas y canastos de dulces en el Mercado de Dulces, el cual se sitúa a tres cuadras del parque central, donde atienden al publico en general de 9 de la mañana a 8 de la noche, con una gran variedad de dulces como chimbos, cocadas, acitrones, calabaza, gaznates, mocas, nuégados, cuernos, higos, entre otros, los cuales cada una de las artesanas se ha especializado en su elaboración.

Eloina Camposanto recordó que fue su mamá quien le enseñó a elaborar los dulces, su mamá aprendió de su abuelita, y ella en la actualidad pasó la receta a sus hijos, e incluso ya hasta sus nietos elaboran dulces, buscando preservar esta tradición, pero sobre todo abonar al llamado jueves de Corpus.





























No se olviden de la tradición, es de cada año regalar mulitas y canastos, cuando vendíamos en el parque no nos dábamos abasto, pero en últimos años no nos dan los permisos, pero siempre nos hemos movilizado para conseguir los espacios, esperamos que este año nos apoyen aunque sea con la marimba municipal para alegrar este mercado, donde esperamos acudan, contamos con todas las medidas sanitarias marcadas por la secretaria de salud por esta contingencia, abundó.









Los dulces reveló tienen un precio de 8 y 10 pesos, los cuales mantienen para que la gente pueda degustarlos, además que saben la situación económica por la que se esta atravesando por la contingencia.

/TG