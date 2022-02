La Estación Migratoria Siglo XXI, una pesadilla

Migrantes que han caído en la Estación Migratoria Siglo XXI (EMS-XXI) platicaron con Diario del Sur e indicaron que en realidad es una pesadilla estar en ese lugar, ya que sufren agresiones verbales y hasta físicas de parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración

Señalaron que al ingresar al lugar les quitan teléfono, por lo que no tienen contacto con sus familiares y pasan hasta 40 días al interior del inmueble durmiendo en el piso, mal comiendo y hacinados con muchas personas enfermas con tos, gripe y temperatura, pero nadie sabe si es Covid-19 o no, ya que no les hacen alguna prueba.

Óscar, originario de Venezuela, comenta que los agentes de Migración están actuando muy mal en la estación migratoria, ya que abusan del poder que tienen al interior del llamado entre los migrantes como el centro de detención más grande de Latinoamérica.

Luego de sufrir en la EMS-XXI la familia busca regularizar su estancia en Tapachula / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

“Cuando entramos nos separan de nuestras familias, no nos brindan la atención necesaria y nos tienen presos por un largo tiempo donde nos tratan mal, lo cual, provoca que las personas entren en depresión se quiten la vida o intenten hacerlo”, expresó.

Mencionó que al interior del “Siglo 21” tienen encerrados aun promedio de mil 200 migrantes gente originaria de los países del TriánguloNorte de Centroamérica, Venezuela, Cuba, Haití y de otras nacionalidades.





Detalló que son 800 migrantes hombres los que están en el área de población general, así como un promedio de 400 mujeres que están en otra ala, pero todos los días llegan más por los operativos que está realizando la Guardia Nacional y Migración.

Añadió que su esposa e hijo menor también sufrieron lo mismo que él al interior de la EMS-XXI, ya que dijo “en ese lugar no hay distinción para nadie y a todos nos tratan como a un perro”.

Vista de los patios de la EMS-XXI / Foto: Antonio Santos | Diario del Sur

Señaló, que en días pasados un hombre de nacionalidad colombiana se intentó quitar la vida en la EMS-XXI porque llevaba 45 días encerrado, cuando son un promedio de 15 a 20 días los que debió estar únicamente.

“A ese hombre lo soltaron porque ya estaba casi muerto y si lo tenían un día más ahí se les moría, como ha pasado con otras personas al interior de ese inmueble y las autoridades no dicen nada, ya que todo lo esconden”, externó.

Finalmente, dijo que si salen de su país es por necesidad y si están en Tapachula es porque las autoridades prácticamente los tienen presos en esta ciudad, ya que no les dejan continuar su camino.