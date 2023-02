Llega a San Cristóbal el Museo Botánico Ambulante que recorre todo el país

Cristina Andrade, una joven queretana, ha estado presentando el Museo Botánico Ambulante en todo el país, recorriendo miles de kilómetros en bicicleta y visitando al menos 15 estados de la república. Este proyecto tiene como objetivo principal promover el diálogo con la naturaleza a través de la botánica y su lenguaje científico.

Andrade llegó este sábado a San Cristóbal de Las Casas, donde impartió cursos sobre cómo cuidar jardines, insectos y el medio ambiente. En la Casa de la Cultura de San Cristóbal, fue acogida por varios niños y niñas, a quienes presentó diversas especies de plantas e insectos. Permanecerá en San Cristóbal hasta la próxima semana, para luego trasladarse al estado vecino de Oaxaca.

También puedes leer: Chiapas arrasa en los premios Food and Travel Reader Awards 2022

En una entrevista, Andrade explicó que ella es una cicloviajera y que todo lo relacionado con el proyecto sale de su propio bolsillo. Agradeció el apoyo de la gente en las carreteras, quienes le han brindado ayuda en su travesía. Sin embargo, lamentó que no ha recibido ningún apoyo por parte del gobierno.





Cristina Andrade llegó este sábado a San Cristóbal de Las Casas, donde impartió cursos sobre cómo cuidar jardines, insectos y el medio ambiente como parte de de las actividades que trae el Museo Botánico Ambulante pic.twitter.com/GMkX4ojT3K — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) February 26, 2023





"Soy ciclo viajera, tengo un proyecto que se llama Museo Botánico Ambulante, el principal objetivo de este museo es participar toda la población y poder entablar un diálogo con la naturaleza a través de la Botánica y su lenguaje científico, actualmente estoy trabajando en primaria y en eventos culturales y los eventos también está abierto para todo el público sin costo todo mi trabajo lo hago con una cámara de luz, son colecciones que he trabajado con mucho tiempo y yo busco diferentes espacios para poder exponer el museo, de eso vivo pero no tengo ningún apoyo del gobierno todo lo que hago sale de mi bolsillo y gracias a la gente por el apoyo que me han dado en las carreteras, me quedo donde entra la noche en un lugar seguro", señaló.





La joven queretana Cristina Andrade llegó a Chiapas, promoviendo el Museo Botánico Ambulante / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





El Museo Botánico Ambulante busca involucrar a toda la población en el diálogo con la naturaleza y promover la conservación del medio ambiente. Andrade ha estado trabajando con escuelas primarias y eventos culturales para difundir su proyecto, el cual está abierto al público de manera gratuita. El museo está compuesto por colecciones que ha trabajado con mucho tiempo, y Andrade busca diferentes espacios para poder exponerlo.

Andrade se define como una cicloviajera y dijo que seguirá promoviendo su proyecto en el istmo de Tehuantepec la próxima semana. "Recibo mucho apoyo de la gente, a veces me apoyan protección civil y con los automovilistas también, he recibido mucho apoyo en la carretera eso me ha permitido seguir el proyecto", concluyó.