Maestros de San Cristóbal se oponen a propuesta de más horas de trabajo

Maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI) de la sección VII del SNTE, anunciaron que, sobre el anuncio del incremento de horas de trabajo, algunos maestros no los aceptaran porque las horas extras les pagarán únicamente 60 pesos la hora, y que en una reunión los analizarán este tema.

Al respecto, Sergio Gómez Martínez coordinador regional en los altos de Chiapas del Nivel de Educación Indígena (NEI) de la sección VII del SNTE, dijo que las escuelas de nueva creación que aceptaron el "Programa la Escuela es Nuestra", el año pasado en algunas escuelas fueron beneficiados por varios miles de pesos para la construcción y mantenimiento a la escuela, sin embargo, ahora dicen las autoridades que, todas aquellas escuelas que recibieron el apoyo se van a ver obligados a laborar más horas, ya sea dos a tres o cuatro horas diarias con un pago de 60 pesos la hora, pero eso fue un acuerdo con los comités de educación.

"La autoridad nos pretenden pagar 60 pesos la hora, y se debe trabajar 20 horas al mes, sin embargo, es muy difícil que se aplique estas horas de trabajo, la jornada laboral en las comunidades no se acerquen el aumento de trabajo, y es más, algunos niños y niñas no van a la escuela, porque los llevan a trabajar, y en algunas escuelas les otorgan comida los alumnos, y otras no existen y todo este aumento laboral se está analizado desde un escritorio y no bajo un trabajo de investigación de campo", señaló.





Agregó, que las despensas que entregan en las escuelas algunos están caducados y de bajo volumen nutricional, por eso nos vamos a reunir mañana lunes para tocar varios temas y analizar sobre este punto de aumento de jornada laboral.